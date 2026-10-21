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Vinaři z Moravy zaváleli na prestižní soutěži v USA, mají nespočet medailí

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Vinaři z Moravy získali na soutěži v americkém San Franciscu 88 medailí, z toho pět velkých zlatých a 13 zlatých. Ocenění mají vína různých odrůd, ročníků i přívlastků. Soutěže se pravidelně účastní asi 6000 vín z celého světa.
Vinaři z Moravy zaváleli na prestižní soutěži v USA, mají nespočet medailí

Vinaři z Moravy zaváleli na prestižní soutěži v USA, mají nespočet medailí

Zdroj: Vinařský fond
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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