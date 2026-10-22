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Vyspělá civilizace v Egyptě existovala už před faraony. Pohřebiště vydalo důkaz

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Představa Egypta bývá spojená se zlatými sarkofágy a pyramidami. Země kolem Nilu ale měla bohatou minulost už dlouho předtím, než se objevili první faraoni. Právě tato starší kapitola je méně probádaná a mnohem méně populární, přestože archeologové odkrývají nálezy, které stojí za pozornost.
Vyspělá civilizace v Egyptě existovala už před faraony. Pohřebiště vydalo důkaz

Vyspělá civilizace v Egyptě existovala už před faraony. Pohřebiště vydalo důkaz

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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