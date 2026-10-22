Nejhorší čaj z českých supermarketů. Češi ho pijí denně a netuší, čím je ochucený

Kdo si koupí malinový nebo brusinkový čaj, čeká, že v sáčku najde hlavně maliny nebo brusinky. U řady ovocných čajů ale tvoří ovoce z obrázku jen nepatrný zlomek směsi a chuť dodává něco úplně jiného. Právě tenhle typ ovocného čaje patří k nejslabšímu, co v běžném obchodě koupíte.
Na obalu maliny, v sáčku ibišek a jablko
Srovnání složení 20 ovocných čajů a čajových nápojů, které v lednu 2017 zveřejnil web Testy potravin, ukázalo, že ovoce z názvu je v mnoha sáčcích jen ve stopovém množství. U několika malinových a brusinkových směsí šlo o desetiny procenta, konkrétně o 0,1 %, 0,2 % nebo 0,4 %.
Ovoce z názvu úplně chybělo v čaji s brusinkou a malinou na obalu. Podle složení ho tvořil ze 47 % ibišek, z 32 % šípek a ze 13 % jablečné slupky, o chuť se postarala aromata. V hodnocení za ním skončily jen dva výrobky, které klasickým čajem nebyly. Obal přitom podle hodnotitelů správně uváděl, že jde o aromatizovaný čaj s příchutí.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší rozpustnou kávu ze supermarketu. Češi ji kupují každý měsíc a neví, co v ní všechno je Základ mnoha ovocných směsí tvoří ibišek, šípek a jablko, ovoce z názvu v nich bývá jen ve stopovém množství. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejlépe hodnocené čaje naopak obsahovaly desítky procent ovoce z názvu. Data jsou z roku 2017 a výrobci od té doby mohli receptury upravit. O to víc se vyplatí umět si složení přečíst sám.
Ovocný čaj podle vyhlášky: stačí jablka a šípky
Vyhláška o čaji, kávě a kávovinách, která platí od července 2023, považuje za ovocný čaj směs, v níž sušené ovoce tvoří víc než polovinu hmotnosti. Druh ovoce ale vyhláška neurčuje, takže podmínku splní i sáček, ve kterém převažuje sušené jablko a šípek.
Ve zmíněném srovnání stál ibišek na prvním místě složení u většiny čajů, ať obal sliboval maliny, nebo brusinky. Výrobcům se ibišek vyplatí, protože je laciný, nálev zbarví dosytosti a dodá mu ostrou, svěží kyselost.
Přečtěte si také: Tohle nosí každá Němka po 60 k podzimní bundě. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 5 kg na pohled Čím je čaj doopravdy ochucený
Podíl skutečného ovoce se mezi výrobky výrazně liší. Kde ho výrobce přidal jen symbolicky, musí chuť a vůni dotáhnout aroma.
U aromatu přitom rozhoduje jedno slovo. Holé „aroma“ nebo „malinové aroma“ bez přívlastku „přírodní“ neříká, z čeho látka vznikla. Může pocházet z jakékoli suroviny nebo i z chemické syntézy a s malinami nemusí mít nic společného.
Spojení „přírodní malinové aroma“ smí výrobce použít jen tehdy, když aromatická složka pochází prakticky celá z malin. Čaj s přidanými aromaty navíc musí mít poblíž názvu slovo „aromatizovaný“. Bývá ovšem napsané drobně a mnoho lidí ho při rychlém nákupu přehlédne.
Přečtěte si také: Ani kabát, ani bunda. Stylistka prozradila 1 kus svrchního oblečení, který ženám po 60 ubere 10 let a hodí se do města i na procházku
Co stojí na etiketě Co to o čaji říká „aroma“ nebo „malinové aroma“ z popisu nepoznáte, odkud látka pochází, s malinami nemusí mít nic společného „přírodní malinové aroma“ aromatická složka pochází prakticky celá z malin „aromatizovaný“ poblíž názvu čaj obsahuje přidaná aromata, slovo bývá napsané drobně Smí být na krabičce ovoce, které uvnitř chybí?
Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve svém stanovisku uvádí, že potravina ochucená jen aromatem má být jako výrobek „s příchutí“ označena už na přední straně obalu. Když čaj neobsahuje dané ovoce v žádné podobě, tedy ani jako přírodní aroma z něj, jeho obrázek na krabičce být nesmí.
Podobnou otázku řešil v roce 2015 Soudní dvůr EU. Šlo o ovocný čaj, který měl na obalu maliny a vanilku, ale ve skutečnosti z nich nic neobsahoval. Soud dospěl k závěru, že klamavý dojem z obalu nemusí napravit ani správně vypsané složení na boku balení.
Přečtěte si také: Zvyk z 80. let, který ženám po 50 přidává 10 let v obličeji. Dělá ho většina Češek každé ráno Podle potravinářské inspekce nesmí obal ovocného čaje ukazovat ovoce, které výrobek neobsahuje ani v podobě přírodního aromatu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak lepší čaj poznáte u regálu
Při výběru pomohou tři rychlé kontroly:
Pořadí ve složení. Suroviny se uvádějí sestupně podle hmotnosti. Ovoce z obrázku na konci seznamu tak patří k nejmenším složkám. Procento u ovoce. Pokud obal ovoce zdůrazňuje, musí výrobce ve složení zpravidla uvést, kolik ho čaj obsahuje. Výjimku mají složky přidané v malém množství jen kvůli chuti, typicky u čajů „s příchutí“. Přívlastek u aromatu. Slovo „přírodní“ spojené s konkrétním ovocem znamená, že aroma pochází právě z něj. Ještě jistější volbou jsou směsi, které aroma nemají vůbec.
Kompletní výsledky srovnání z roku 2017 včetně názvů výrobků najdete v odkazovaných zdrojích pod článkem.
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/clanek/postupy-a-stanoviska-szpi-oznacovani-graficke-a-slovni-vyjadreni-ochuceni-pri-oznacovani-potravin.aspx, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-187, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1334, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150064cs.pdf, https://www.dtest.cz/clanek-7150/jak-vybrat-ovocny-caj, https://www.cajovebedynky.cz/ovocny-caj-bez-ibisku-s-ibiskem-co-zpusobuje-kyselost-ovocnych-caju/, https://www.testypotravin.cz/testy/ovocne-caje