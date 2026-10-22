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Ani sůl, ani pepř. Pečené brambory budou zlatavé a křupavé, když je před pečením obalíte 1 věcí

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Sůl a pepř k pečeným bramborám patří a dodávají jim chuť. Na zlatavou kůrku, která pod vidličkou křupne, ale samy nestačí. O té se rozhoduje ještě předtím, než brambory přijdou...
Ani sůl, ani pepř. Pečené brambory budou zlatavé a křupavé, když je před pečením obalíte 1 věcí

Ani sůl, ani pepř. Pečené brambory budou zlatavé a křupavé, když je před pečením obalíte 1 věcí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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