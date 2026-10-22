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Kaňon Dyje přežil bez zásahu člověka díky železné oponě. Pohraniční pásmo udělalo za přírodu to, co jinde nezvládla ochrana

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Ostnatý drát a hlídky na čtyři desetiletí odřízly údolí Dyje od světa. Z bývalé zakázané zóny je dnes přes 40 km divoké řeky a národní park.
Kaňon Dyje přežil bez zásahu člověka díky železné oponě. Pohraniční pásmo udělalo za přírodu to, co jinde nezvládla ochrana

Kaňon Dyje přežil bez zásahu člověka díky železné oponě. Pohraniční pásmo udělalo za přírodu to, co jinde nezvládla ochrana

Zdroj: Joadl / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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