Podporovatelé Ukrajiny vytrolili pochod komunistů. Všem nám přeci jde o mír, říkají

Začátek pochodu byl před Západočeským muzeem v Plzni. Už z dálky byly vidět české vlajky i prapory s holubicí míru.
„To je z Číny! Z Temu,“ řekla s úsměvem jedna z přítomných žen. Další účastníci měli uvázané české vlajky kolem ramen a někteří to doplnili třeba o kloubouček nebo vlastenecké náušnice. Jejich transparenty hlásaly jedno: Chceme mír.
„Tyto mírové pochody a setkání mají jediný cíl – přispět k tomu, aby byl na světě nastolen mír. Pro někoho je to nepředstavitelná myšlenka, ale pro nás je to zásadní věc. Bez života v míru není možný žádný další pozitivní rozvoj,“ popsal nám Miroslav Kavij předseda Krajského výboru KSČM v Plzeňském kraji.
„Tímto způsobem bychom chtěli přispět k úsilí o nastolení míru namísto vyhrožování zbraněmi, což se dnes používá v běžné rétorice. Na vládní úrovni nebo v parlamentu a tak dále, tak abychom se vrátili zase k diplomacii, jako tomu bylo do roku 89, kdy se diplomacie více používala,“ dodal. VIDEO
Celou dobu přitom vyhrával z reproduktoru AI song, který vzpomínal na „staré dobré časy“, ale zároveň v něm zaznívalo: „
Máme dneska hodně společnýho s komančem. Třeba prezidenta, co lítal po buzeráku s tlampačem. Ve vzduchu je trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu!“ Při něm pár lidí s třešničkami na tričku zlehka tančilo.
Opodál se nicméně už připravoval další tábor. O něco menší hlouček měl ukrajinské vlajky a transparenty: Chceme mír pro Ukrajinu nebo Silné NATO – záruka míru.
„Řekli jsme si, že budeme zakopávat příkopy ve společnosti a ukážeme, že jsme schopni podpořit i akce našich názorových odpůrců. Chceme taky mír, takže jim jdeme pomoct demonstrovat za mír. Doufáme, že chceme stejný mír jako oni,“ konstatoval Jan Valdman z plzeňské občanské sítě pro)(hnutí.
Na jedné straně tábor, který chce mír na Ukrajině a na straně druhé tábor, který taktéž chce mír. Přesto se neshodnou.
Na jejich přítomnost ale účastníci pochodu moc mírumilovně nereagovali. „
Tohle je náš pochod. Ať si udělají svůj!“ stěžovala si jedna paní. Další se obrátili rovnou přítomné policisty. „ Oni nemají pochod nahlášený, ať si udělají vlastní,“ apelovali na ně. Marně.
Slovo si pak vzala i
Vladimíra Vítová, předsedkyně spolku Československé mírové fórum. „ Co to tady je za přihlouplý nápis? Stop ruské agresi? Víte, že dvakrát mezinárodní soud OSN došel k závěru, že se nejedná o žádnou agresi?“ říkala jim.
Letos, v den čtvrtého výročí ruské invaze, pak valné shromáždění OSN schválilo rezoluci, ve které vyjádřilo podporu Ukrajině bránící se ruské vojenské agresi. Rezoluce není právně závazná, ale má politickou váhu. OSN podpořilo Ukrajinu opakovaně už v minulosti.
Toto tvrzení je ale velmi zavádějící, jak ostatně již dříve upozorňoval server
Manipulátoři.cz. „S odstupem se znovu šíří dezinformace, že údajně Mezinárodní soud v Haagu neoznačil Rusko jako agresora v současném konfliktu na Ukrajině. Šíří to například i web KSČM,“ píše server. Ve skutečnosti se však Mezinárodní soudní dvůr vůbec nezabýval ruskou agresí. Věc se týkala žaloby, kterou Ukrajina podala na Rusko už v roce 2017. „Žaloba se týká části ruské války proti Ukrajině před zahájením plnohodnotné invaze, tedy ruského postupu na Krymu a Donbasu,“ psala mimo jiné Česká televize.
Někteří účastníci pochodu si tyto informace ale nepřipouští. „
Trump dnes prohlašuje, že Rusko nijak neubližuje Ukrajině. A neublížilo. To je důležitý,“ řekla jedna starší dáma. Další doplnila, že chce mír, neboť přeci jen umírají lidé na obou stranách konfliktu.
Pochod dále vedl přes sadový okruh k sadům Pětatřicátníků a končil na náměstí Republiky, kde zaznělo ještě několik emotivních vyjádření z řad účastníků pochodu. Zástupci z druhého tábora se nijak hlasitě nevyjadřovali, jen stáli se svými transparenty, že také chtějí mír.