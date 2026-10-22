Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nejhorší kozačky pro seniorky: Délka do půli lýtek a shrnutá holínka opticky zvětšují lýtka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo si myslí, že čím těsnější kozačka, tím štíhlejší noha, bývá před zrcadlem v obchodě zklamaný. O tom, jestli noha působí lehce, nebo těžkopádně, rozhoduje hlavně to, kde přesně bota končí a jak se chová její holínka. Dva oblíbené střihy...
Nejhorší kozačky pro seniorky: Délka do půli lýtek a shrnutá holínka opticky zvětšují lýtka

Nejhorší kozačky pro seniorky: Délka do půli lýtek a shrnutá holínka opticky zvětšují lýtka

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:09

Reklama
Další články z Asenior.cz
Vyhlašujeme nejhorší polštáře pro seniory. Spí na nich každý den, i když kazí krční páteř i spánek
Vyhlašujeme nejhorší polštáře pro seniory. Spí na nich každý den, i když kazí krční páteř i spánek
Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé dávají i 2 500 Kč. Lampičku Combi Lux měl doma skoro každý
Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé dávají i 2 500 Kč. Lampičku Combi Lux měl doma skoro každý

Stačí do vyhledávání na bazaru napsat dvě slova a vyskočí hned několik inzerátů na tutéž kovovou lampičku....

Vyhlašujeme nejlepší místa na sběr hub v České republice. Umístilo se Krušnohoří i místo kousek od Prahy
Vyhlašujeme nejlepší místa na sběr hub v České republice. Umístilo se Krušnohoří i místo kousek od Prahy

Čeští houbaři vynesou z lesů v průměru přes 20 tisíc tun hub ročně. Jeden naplní košík za hodinu, druhý...

Vyhlašujeme nejlepší cviky pro seniory 60+: vstávání ze židle a stoj na jedné noze pomohou na slabé nohy i nejistou chůzi
Vyhlašujeme nejlepší cviky pro seniory 60+: vstávání ze židle a stoj na jedné noze pomohou na slabé nohy i nejistou chůzi

Stoupněte si ke kuchyňské lince, zvedněte jednu nohu a v duchu počítejte. Pár vteřin vypadá jako hračka,...

Důchodci ve Španělsku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody
Důchodci ve Španělsku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody

Když se řekne, že španělští penzisté berou čtrnáct důchodů ročně, většině Čechů naskočí představa štědrého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

Všechny články tohoto autora →
Asenior.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.