Nejhorší kozačky pro seniorky: Délka do půli lýtek a shrnutá holínka opticky zvětšují lýtka

Kdo si myslí, že čím těsnější kozačka, tím štíhlejší noha, bývá před zrcadlem v obchodě zklamaný. O tom, jestli noha působí lehce, nebo těžkopádně, rozhoduje hlavně to, kde přesně bota končí a jak se chová její holínka. Dva oblíbené střihy přitom lýtkům dělají medvědí službu. Vyplatí se je znát dřív, než za nové boty zaplatíte.
Příliš těsná bota nohu nezeštíhlí
Holínka má lýtko obepínat bez volného místa, a přitom ho nikde nesmí stahovat. Příliš úzký model na plnějším lýtku vypadá stísněně a štíhlejší dojem nevytvoří.
Kdo má lýtka silnější, udělá dobře, když se při výběru podívá na zadní stranu holínky. Pokud je v ní vsazený pružný díl, bota se roztáhne podle nohy a pohodlně sedí. Při zkoušení si vezměte punčochy nebo kalhoty, které k botám budete nosit nejčastěji, protože i tenká vrstva látky navíc umí změnit, jak holínka padne.
Shrnutá holínka přidá objem navíc
Opačným extrémem jsou shrnuté kozačky s měkkou holínkou, která se kolem nohy skládá do záhybů. Poznáte je snadno, protože se materiál sesouvá do vrásek, i když bota jen stojí na zemi. Nahrnutý materiál nohu v místě záhybů opticky rozšíří. Velmi štíhlým nohám trocha objemu navíc spíš prospěje. Když se ale záhyby nahromadí v nejširším místě plnějšího lýtka, přidají mu další vrstvu a noha vypadá mohutněji.
Kdo o shrnuté kozačky stojí, ať si při zkoušení všimne, kde se záhyby skutečně usadí. Když zůstanou dole u kotníku a výš holínka lýtko jen volně obepíná, nejširší část nohy žádnou vrstvu navíc nedostane.
Záhyby shrnuté holínky by měly zůstat dole u kotníku, protože v nejširším místě lýtka nohu opticky rozšiřují. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Okraj v půli lýtka míří přesně tam, kam nechcete
Pohled se přirozeně zastaví všude, kde se linie nohy přeruší, a u kozaček je takovým místem horní okraj holínky. Když leží v nejširším místě lýtka, podtrhne právě jeho šířku. Noha navíc vypadá kratší, protože ji bota rozdělí v nevýhodné výšce.
Kozačky do půli lýtek se do této pasti dostávají nejsnáz, protože jejich holínka končí zhruba tam, kde se lýtko nejvíc klene. Že to funguje, potvrzuje i obrácená rada. Ženám s velmi hubenými lýtky stylisté doporučují boty končící v širším místě nohy, aby nohy působily plnější.
Rozhoduje tedy hlavně to, kam okraj na konkrétní noze dopadne. Lýtko se u každé ženy klene v trochu jiné výšce a výrobci navíc šijí holínky různě vysoké. Tentýž pár proto jedné ženě nohu zkrátí a druhé padne bez potíží.
Kde má holínka končit
Nejbezpečnější volbou je holínka, která končí kousek pod kolenem. Okraj pak leží nad nejširší částí lýtka a noha působí štíhleji. U nižších bot platí opačný postup a okraj by měl padnout do užšího místa nohy pod lýtkem. Na tuhle zásadu upozorňují i stylingové rady určené ženám nad 50 let.
Když holínka končí kousek pod kolenem, její okraj leží nad nejširší částí lýtka a noha díky tomu působí štíhleji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kde leží okraj holínky Jak to dopadne Přímo v nejširším místě lýtka (nejsnáz u kozaček do půli lýtek) podtrhne šířku lýtka a noha vypadá kratší Kousek pod kolenem, nad nejširší částí lýtka nejbezpečnější volba, noha působí štíhleji V užším místě nohy pod lýtkem správné místo pro okraj u nižších bot
Ověřit si to můžete i doma:
Stoupněte si bokem k zrcadlu. Nahmatejte, ve které výšce je lýtko nejširší. Dbejte, aby okraj kozačky ležel nad tímto místem, nebo pod ním, nikdy přímo v něm. Při nákupu přes internet porovnejte tuto výšku s výškou holínky v popisu bot. Kalhoty do holínky jen úzké
Kalhoty s objemnou nohavicí se do vysoké boty zastrkávají špatně. Přebytečná látka se v holínce nahrne do boule, která sedí přesně na lýtku, a noha tak získá objem navíc. Do kozaček proto patří přiléhavé džíny, legíny nebo jiné úzké kalhoty, které uvnitř zůstanou hladké.
Barva a lem sukně dokončí dojem
Okraj holínky je mnohem méně nápadný, když mezi botou a tím, co máte na nohou, není barevný skok. Tmavé kozačky proto vypadají nejlépe s punčochovými kalhotami podobného odstínu. Kdo dává přednost světlejším botám, sladí k nim punčochy nebo kalhoty v blízkém tónu a výsledek bude stejný.
K sukni nebo šatům se vyplatí zkontrolovat v zrcadle, jak daleko od boty sahá lem. Když na okraj holínky přesně navazuje, noha se rozpadne na dva bloky a celek vypadá neklidně. Lépe vychází lem, pod kterým zůstane odhalené koleno, případně sukně tak dlouhá, že holínku schová celou.
Zdroje: https://www.panamajack.es/en/blogs/news/elongate-your-figure-with-boots-that-make-your-legs-look-slimmer, https://myshoesreview.com/?p=37465, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-vysoke-kozacky-univerzalni-stalice-vsech-botniku-40260681, https://loudavymkrokem.cz/kozacky-nad-kolena-jsou-zpet-v-mode-komu-slusi-a-jak-je-stylovat/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-kozacky-a-nejcastejsi-hrichy-pri-jejich-noseni-244998, https://myshoesreview.com/?p=37628, https://www.thefashionspot.com/style-trends/335931-how-to-shop-boots-for-slim-calves/, https://youlookfab.com/2009/10/01/how-to-wear-calf-length-boots/