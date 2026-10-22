Kuchařky ze závodních jídelen to dělají desítky let. Svíčková díky 1 kroku nikdy nezhořkne

Mezi kuchařkami, které svíčkovou vaří celý život, koluje jednoduchá zásada. Týká se okamžiku na samém začátku vaření, kdy se rozhoduje, jestli omáčka zůstane jemně nasládlá, nebo jestli na jazyku nechá nepříjemnou hořkou stopu. Kdo ji jednou pochopí, už se k hořké svíčkové nevrátí.
Citron bývá podezřelý jako první
Hořkost se do svíčkové může dostat víc cestami. Častým původcem je citron, který k omáčce patří kvůli svěží kyselince. Hořkou chuť ale nese bílá vrstva, která se schovává pod žlutou slupkou.
Zkušení kuchaři si s tím poradí dvojím způsobem. Buď citron před vařením oloupou a do hrnce přidají jen plátky dužiny, nebo naopak seškrábnou škrabkou na brambory tenkou žlutou kůru a bílou část nechají ležet na prkénku. Vůně zůstane a hořkost do omáčky nepřejde.
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Druhým choulostivým místem je cukr. Do základu se přidává proto, aby zkaramelizoval a omáčka dostala typickou nasládlou chuť, kterou si Češi se svíčkovou spojují.
Povedený karamel má barvu jantaru a sladce voní. Hlídat ho pomáhá vařečka v ruce a menší oheň od chvíle, kdy cukr začne měnit barvu. Když se nad hrncem začne kouřit, je čas hrnec stáhnout z plotny a karamel dál nevařit. Kdo už cítí spáleninu, přišel pozdě a takový karamel do jídla nepatří.
Recepty se liší v tom, kdy cukr do hrnce přijde. Někdo ho rozpustí na tuku ještě před zeleninou, jiný zeleninu odsune ke kraji a cukr nechá zkaramelizovat na volném dně. Pravidlo o barvě a vůni ale platí stejně pro všechny varianty.
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Citron i cukr se dají uhlídat snadno. Nejčastěji ale za nahořklou svíčkovou stojí kořenová zelenina, která se při restování připálí. A tady přichází ten jediný krok, který o výsledku rozhoduje: mrkev, celer a petržel se opékají pomalu a jen dozlatova.
Proč na tom tolik záleží? Zelenina se na konci rozmixuje nebo propasíruje, takže se z ní stane základ celé omáčky. Pár zčernalých kostiček tak svou pachuť rozdělí do každé lžíce a pozdější dochucování ji už spolehlivě nezakryje.
Všechna tři choulostivá místa přehledně shrnuje tabulka:
Čím může omáčka zhořknout Na co si dát pozor Jak tomu předejít Citron hořkou chuť nese bílá vrstva pod žlutou slupkou citron oloupat a přidat jen plátky dužiny, nebo škrabkou seškrábnout tenkou žlutou kůru a bílou část nechat na prkénku Cukr pach spáleniny znamená, že je pozdě průběžně míchat, ztlumit oheň, jakmile cukr začne hnědnout, skončit u barvy jantaru a při prvním kouři stáhnout hrnec z plotny Kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel) připálená zelenina po rozmixování rozdělí pachuť do každé lžíce opékat pomalu a jen dozlatova Mírný plamen a hodně trpělivosti Přečtěte si také: Ani máslo, ani sádlo. Kuchaři radí na vánoční cukroví 1 tuk, se kterým bude křehké až do Tří králů
Nejčastější chyba vzniká ze spěchu. Silný plamen zeleninu zvenku rychle zbarví, uvnitř ale zůstane tvrdá a na dně se mezitím objeví první spálená místa. Pomůže i to, když jsou kostičky zhruba stejně velké, protože se pak opékají rovnoměrně a malé kousky nezčernají dřív než ty větší.
Hrnec proto patří na nižší stupeň plotny a vařečka do ruky každou chvíli. Kostičky pak stihnou změknout až do středu a jejich povrch hnědne pozvolna. Během tohoto pomalého opékání zelenina zesládne a omáčka pak z této přirozené sladkosti čerpá velkou část své chuti. Tmavě zlatá barva je v pořádku. Jakmile se ale objeví první zčernalé rohy, je nejvyšší čas oheň ztlumit.
Kořenová zelenina opékaná pomalu na nižším stupni plotny změkne až do středu a omáčce dodá přirozenou sladkost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S cibulí se vyplatí počkat. Na tuku hnědne podstatně rychleji než tvrdší kořenová zelenina, takže kdyby šla do kastrolu spolu s ní, byla by spálená dřív, než mrkev a celer vůbec začnou tmavnout. Nakrájená proto počká stranou a na řadu přijde teprve tehdy, když ostatní kostičky změknou a zezlátnou.
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Kdo nechce dno hrnce hlídat celé odpoledne, může si práci usnadnit. Po zalití vývarem stačí hrnec přikrýt poklicí a přendat do trouby. Na plotně míří všechno teplo do jediného místa, do dna, kde se usazují kousky zeleniny. Trouba kastrol obklopí horkým vzduchem, dno se tak nepřehřívá a o připálení je výrazně menší starost.
Občas je dobré poklici nadzvednout, maso překulit na druhý bok a polít ho tekutinou z hrnce. Když se pak do omáčky dostane zelenina bez jediné spálené kostičky, citron bez bílé vrstvy a karamel v barvě jantaru, hořkost nemá kudy proniknout. Tečkou na závěr je smetana ke šlehání, se kterou omáčka zesvětlí a zjemní.
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-nejoblibenejsi-ceska-omacka-co-vsechno-vime-a-nevime-o-svickove-224969, https://forbes.cz/poctiva-svickova-pro-nepoctive-kuchare-kde-si-ulehcit-praci-kde-uz-nesvindlovat/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/319414-mistri-pres-svickovou-zmerili-sily-vyzkousejte-ty-nejlepsi-recepty, https://www.skrblik.cz/navod/jak-nalozit-citrony, https://www.skrblik.cz/navod/jak-udelat-karamel, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jak-pripravit-nezapomenutelnou-svickovou-na-smetane-61350, https://www.rohlik.cz/tema/jak-na-svickovou-na-smetane