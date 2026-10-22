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Kuchařky ze závodních jídelen to dělají desítky let. Svíčková díky 1 kroku nikdy nezhořkne

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Mezi kuchařkami, které svíčkovou vaří celý život, koluje jednoduchá zásada. Týká se okamžiku na samém začátku vaření, kdy se rozhoduje, jestli omáčka zůstane jemně nasládlá, nebo jestli na jazyku nechá...
Kuchařky ze závodních jídelen to dělají desítky let. Svíčková díky 1 kroku nikdy nezhořkne

Kuchařky ze závodních jídelen to dělají desítky let. Svíčková díky 1 kroku nikdy nezhořkne

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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