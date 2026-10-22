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Češi si přes něj běžně rezervují dovolenou. Oblíbený portál začala vyšetřovat Evropská komise kvůli podvodům

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Miliony lidí využívají internetové rezervační portály při plánování dovolené a spoléhají na to, že nabízené ubytování skutečně existuje. Nyní však jeden z nejznámějších portálů čelí vyšetřování Evropské komise. Důvodem jsou podezření na falešné nabídky, podvodné požadavky na platby a nedostatečné označování placené reklamy. Problém se může týkat také českých turistů, kteří prostřednictvím služby rezervují hotely a apartmány v zahraničí i tuzemsku.
Češi si přes něj běžně rezervují dovolenou. Oblíbený portál začala vyšetřovat Evropská komise kvůli podvodům

Češi si přes něj běžně rezervují dovolenou. Oblíbený portál začala vyšetřovat Evropská komise kvůli podvodům

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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