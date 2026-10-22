Češi si přes něj běžně rezervují dovolenou. Oblíbený portál začala vyšetřovat Evropská komise kvůli podvodům

Evropská komise ve středu 21. října zahájila formální vyšetřování rezervační platformy Booking.com. Prověřuje, zda společnost dostatečně chrání zákazníky před internetovými podvody a zda dodržuje povinnosti stanovené evropským nařízením o digitálních službách. Vyšetřování se zaměří především na nabídky neexistujících nemovitostí, zneužívání údajů o rezervacích a způsob zobrazování placených nabídek ubytování. Komise má podezření, že dosavadní opatření společnosti nemusejí být dostatečně účinná. Zatím však nebylo prokázáno, že by Booking.com evropské předpisy porušil. Zahájení řízení zároveň neznamená omezení provozu platformy ani automatické zpochybnění již vytvořených rezervací.
Turisté mohou zaplatit za ubytování, které neexistuje
Jednou z hlavních oblastí vyšetřování jsou falešné nabídky hotelů, apartmánů a rekreačních nemovitostí. Podvodníci mohou vystupovat jako skuteční pronajímatelé a zveřejňovat fotografie ubytování, které jim nepatří nebo vůbec neexistuje. Zákazníci následně riskují, že zaplatí za pobyt, který se nikdy neuskuteční. Evropská komise proto prověřuje, zda rezervační portál dokáže podobné nabídky včas rozpoznat a odstranit. Zajímat ji bude také způsob ověřování poskytovatelů ubytování a opatření proti vydávání se za jiné osoby. Riziko se přitom neomezuje na jednu zemi, protože platformu využívají cestující napříč Evropskou unií.
Podvodná zpráva může přijít i po potvrzení rezervace
Dalším problémem jsou podvodné zprávy, které mohou působit jako běžná komunikace s hotelem. Útočníci se někdy vydávají za provozovatele ubytování a žádají hosty o dodatečné potvrzení platební karty nebo okamžité uhrazení údajného nedoplatku. Zpráva může obsahovat odkaz na falešnou platební stránku, která vzhledem připomíná důvěryhodnou službu. Nebezpečné je především to, že podvodníci mohou zneužít skutečné informace o rezervaci, a jejich požadavek tak působí věrohodněji. Komise bude zkoumat, jak Booking.com předává údaje ubytovacím zařízením a jaké bezpečnostní prvky používá jeho interní komunikační systém. Cílem je zjistit, zda existují dostatečné překážky proti zneužívání údajů hostů k vylákání peněz.
Některé hotely si mohou připlatit za lepší umístění
Vyšetřování se netýká pouze bezpečnosti rezervací, ale také transparentnosti výsledků vyhledávání. Ubytovací zařízení mohou získat výhodnější pozici v nabídce tím, že platformě zaplatí vyšší provizi. Evropská pravidla přitom požadují, aby uživatelé dokázali placené zvýhodnění jednoznačně rozpoznat. Komise proto prověří, zda jsou takto propagované nabídky dostatečně zřetelně označeny jako reklama. Zákazník by měl rovněž vědět, kdo reklamu financuje a proč se mu konkrétní nabídka zobrazuje. Bez těchto informací nemusí poznat, zda se hotel dostal na přední místo díky svým vlastnostem, nebo kvůli zaplacenému zvýhodnění.
Na podvodné nabídky upozorňují také české úřady
Rizika spojená s rezervacemi ubytování nejsou pouze zahraničním problémem. České ministerstvo pro místní rozvoj již upozornilo, že falešné inzeráty se mohou objevit i na zavedených cestovatelských portálech. Podvodníci například lákají na atraktivní apartmány a následně požadují, aby zájemce pokračoval v komunikaci prostřednictvím e-mailu nebo aplikace WhatsApp. Poté mu zašlou odkaz na napodobeninu známého rezervačního webu, kde má uhradit požadovanou částku. Ministerstvo doporučuje pečlivě kontrolovat internetové adresy a vyhnout se podezřelým platebním požadavkům mimo oficiální rezervační systém. Pokud již člověk peníze odeslal, měl by co nejrychleji kontaktovat banku a prověřit možnost zastavení platby nebo její reklamace.
Portálu hrozí vysoká pokuta
Pokud vyšetřování prokáže porušení evropského nařízení o digitálních službách, může Booking.com čelit pokutě dosahující až šesti procent celosvětového ročního obratu společnosti. Taková sankce však zatím uložena nebyla a konečný výsledek řízení zůstává otevřený. Evropská komise může požadovat další dokumenty, provádět kontroly a přijmout závazky společnosti k odstranění zjištěných nedostatků. Booking.com uvedl, že s evropskými orgány spolupracuje a ochranu osobních údajů i bezpečnost zákazníků považuje za své priority. Společnost současně deklarovala pokračování spolupráce s úřady a bezpečnostními složkami při potírání internetové kriminality. Pro dokončení vyšetřování zatím nebyla stanovena pevná lhůta.
Použité zdroje: digital-strategy.ec.europa.eu , reuters.com , euronews.com