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Budějovice zatím dohodnutou koalici nemají, strany pokračují v jednáních

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České Budějovice zatím dohodnutou koalici nemají. Společné jednání vyloučili jen Piráti s vítězným Naším Českem, které zároveň neuvažuje o spolupráci s ODS. Jinak se mezi sebou zástupci stran a hnutí scházejí a hledají kompromis.
Budějovice zatím dohodnutou koalici nemají, strany pokračují v jednáních

Budějovice zatím dohodnutou koalici nemají, strany pokračují v jednáních

Zdroj: Město České Budějovice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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