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Varhany v katedrále na Petrově se odmlčí, čeká je velká oprava

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Varhany v brněnské katedrále na Petrově se dočasně odmlčí. Nástroj čekají opravy, potrvají od začátku listopadu do června příštího roku. Zahrnují výrobu nového hracího stolu a také nový elektrický ovládací systém. Modernizaci lze podpořit na sobotním benefičním koncertu.
Varhany v katedrále na Petrově se odmlčí, čeká je velká oprava

Varhany v katedrále na Petrově se odmlčí, čeká je velká oprava

Zdroj: Vladimir Bimka
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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