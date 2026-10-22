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Vyhlídka kolem studny na náměstí zůstane. Město prodloužilo výpůjčku

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Kontroverzní, ale zároveň oblíbený prvek v srdci Hradce Králové zůstane na svém místě. Rada města schválila prodloužení smlouvy o výpůjčce uměleckého díla Corral, které obklopuje historickou studnu na Velkém náměstí, od Galerie moderního umění o jeden rok — až do října 2027.
Vyhlídka kolem studny na náměstí zůstane. Město prodloužilo výpůjčku

Vyhlídka kolem studny na náměstí zůstane. Město prodloužilo výpůjčku

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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