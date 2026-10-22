Zjistěte, proč u zdánlivě banálního příkladu 4(3x - 2) + 5 - (x + 7) = 11x + 6 většina lidí pohoří?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zjistěte, proč u zdánlivě banálního příkladu 4(3x - 2) + 5 - (x + 7) = 11x + 6 většina lidí pohoří?Zdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 22.10.2026 05:20
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