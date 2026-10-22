Velmi účinné domácí čistící prostředky, které odstraní i silně zažrané nečistoty na plynovém sporáku

Vaření na plynovém sporáku má bezesporu celou řadu výhod. Ovšem při čištění ho můžete snadno poničit. Zjistěte, jak ho vyčistit efektivně a zároveň šetrně.
Jste-li hrdými majiteli plynového sporáku či plynové varné desky, jistě jste obeznámeni se všemi výhodami, které vaření na plynu přináší. Jedná se zejména o nízké provozní náklady, relativně nízké
pořizovací náklady (jak sporáku, tak nádobí, v němž vaříte) a možnost okamžitě regulovat sílu plamene. Ovšem příprava jídel na plynových spotřebičích s sebou nese i jednu nevýhodu, a tou je jejich složitější úklid. Naučte se triky, s nimiž plynové desky a sporáky vyčistíte snadno a bez poškození. Čištění plynové varné desky bývá složité
Přes své nesporné výhody mají plynové varné desky a plynové sporáky jednu velkou nevýhodu – své čištění. Vzhledem k jejich členitosti a menší stabilitě krycí mřížky je leckdy velmi složité je efektivně vyčistit.
Kromě sejmutí mřížky totiž ještě často musíte sundat a rozebrat i samotné hořáky a všechny části očistit jednotlivě. Pokud jsou navíc zbytky vařených jídel připečené, musíte vynaložit větší sílu k jejich odstranění. V takových momentech se vám snadno stane, že sporák poškrábete. Fotografie: Freepik
Abyste se vyhnuli poničení svého kuchyňského vybavení v průběhu čištění, můžete vyzkoušet některý z těchto úklidových triků. Předně byste neměli čištění plynových vařičů odkládat. Nejenže se
připečené zbytky jídel, mastnota a špína s každým vařením „zažerou“ hlouběji, ale zanesený sporák / varná deska rovněž nepracuje efektivně (na tom, že také vypadají odpudivě, se asi shodneme všichni). Neodstraněná špína je navíc živnou půdou pro nejrůznější bakterie a plísně.
Postupy, jak vyčistit všechny části plynového sporáku
Sundali jste ochrannou mřížku i jednotlivé hořáky a nyní přemýšlíte, jak se zbavit připečených nečistot? V případě, že se údržbě svého sporáku věnujete pravidelně, postačí vám teplá voda a obyčejný prostředek na mytí nádobí. Ovšem
čistíte-li svůj sporák / varnou desku jednou za čas, budete pravděpodobně muset využít alternativní postup. V lahvi s rozprašovačem smíchejte ocet s vodou v poměru 1 : 1 a vše protřepte. Roztokem následně postříkejte celý povrch varné desky a nechte 15 minut působit. Fotografie: Freepik
Po uplynutí potřebné doby povrch očistěte měkkou stranou houbičky na mytí nádobí. Jestliže se vám nečistoty nepodařilo odstranit hned napoprvé, postup zopakujte. Omytý sporák poté vytřete papírovou utěrkou dosucha. Abyste
odstranili nečistoty z jednotlivých hořáků, připravte si silný octový roztok. Ve větším hrnci smíchejte v poměru 3 : 1 ocet s vodou a roztok následně přiveďte k varu. Jakmile se začne vařit, hrnec z plamene odstavte a do téměř vroucího roztoku ponořte jednotlivé části hořáků.
Nechte je tam tak dlouho, dokud obsah v hrnci nevychladne. Poté jednotlivé části hořáků vyjměte a omyjte pod tekoucí vodou. V případě, že se všechny nečistoty neodstranily, pomozte si vyřazeným zubním kartáčkem či drátěnkou.
Další variantou je využití jedlé sody. V menší misce smíchejte teplou vodu s jedlou sodou za vzniku husté pasty. Tu naneste na hořáky a nechte ji několik minut působit. Poté hořáky očistěte pomocí zubního kartáčku či drátěnky a omyjte je pod tekoucí vodou.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Velmi účinné domácí čisticí prostředky, které odstraní i silně zažrané nečistoty na plynovém sporáku appeared first on BydlímeÚtulně.cz.