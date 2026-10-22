Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude voňavý díky 1 surovině, kterou přidávaly naše babičky

Když v neděli odpoledne cvakla dvířka trouby a kuchyní se začala linout vůně jablečného štrúdlu, nikdo moc nepátral, odkud se bere. Skořici a cukr zná každý. Ta hřejivá, lehce opojná vůně, kterou si mnozí pamatují z dětství, ale měla ještě jeden původ. Babičky pro tu přísadu sahaly do spíže po obyčejné skleněné láhvi.
Láhev, která stála vedle mouky
Tou surovinou je rum. Klasický vídeňský recept s ním počítá hned na začátku, protože se v něm jako první namáčejí rozinky, které pak putují do náplně spolu s jablky. Některé recepty jdou ještě dál a rumem pokapou celou jablečnou směs, než se těsto zaroluje.
V českých kuchyních se do štrúdlu nejčastěji lil tuzemák, náhražka rumu, které se dřív říkalo rum na vaření. Ilustrační foto.
V českých kuchyních přitom většinou nestála láhev pravého rumu z cukrové třtiny. Na pečení se používal tuzemák, náhražka rumu, která vznikla v 19. století v rakouské monarchii a které se tehdy říkalo rum na vaření nebo čajový rum. Už ty přezdívky prozrazují, k čemu sloužil. Lil se do čaje, do grogu i do těsta. Kvůli evropským pravidlům se dnes nesmí prodávat jako rum, a tak ho v obchodě najdete pod názvem tuzemák nebo tuzemský.
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Rozinka, která nějakou dobu leží v rumu, ho do sebe natáhne a do náplně pak přinese jeho vůni. Cukráři z pražské cukrárny Myšák doporučují nechat rozinky v rumu zhruba půl hodiny. Potom se tekutina slije a do náplně jdou jen nasáklé rozinky.
Do rumové lázně se vedle rozinek hodí i jiné sušené ovoce. Podle cukrářů z Myšáku jablečnou chuť náplně podpoří třeba plátky sušených jablek, které se namočí spolu s rozinkami.
Kolik rumu použít, se recept od receptu liší a záleží i na chuti. Někomu stačí jedna lžíce na kilogram jablek, jiní jich do stejného množství ovoce dávají až pět.
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Rakouské ministerstvo zemědělství vede jablečný štrúdl ve svém registru tradičních potravin. Základ náplně tam tvoří:
nakyslá jablka, skořice, rozinky, opražená strouhanka.
Kyselé a pevné odrůdy, které se na štrúdl hodí nejlépe, mají v Rakousku dokonce vlastní lidový název Strudler. Rum k tomuto základu přidává řada domácích i starších kuchařských receptů.
Své místo má rum i ve staré vídeňské verzi taženého štrúdlu, jak ji zaznamenal rakouský gastronomický publicista Franz Maier-Bruck. Autor velké kuchařky hotelu Sacher i obsáhlé knihy o rakouské venkovské kuchyni v této verzi k jablkům přidává ještě zakysanou smetanu. Skořice a cukr ve štrúdlu samozřejmě zůstávají. Ten typický sváteční nádech mu však dodává až kapka alkoholu.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani sádlo. Kuchaři radí na vánoční cukroví 1 tuk, se kterým bude křehké až do Tří králů Rum ke skořici, rozinkám a strouhance přidávají i staré recepty na tažený štrúdl. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Šťávě z jablek se postaví rozinky i strouhanka
Suché rozinky a strouhanka mají v náplni ještě jeden úkol. Vážou na sebe šťávu, kterou jablka při pečení pouštějí, takže spodní vrstva těsta nezůstane rozmáčená. Při skládání náplně tedy postupujte v tomto pořadí:
Strouhanku nejdřív pomalu opražte na másle dozlatova a teprve potom ji rozprostřete na těsto pod jablka. Když rozinky namáčíte, nechte je pak chvíli okapat. Přebytečný rum by do náplně přinesl tekutinu navíc. Pokud chcete rumem provonět i samotná jablka, pokapejte je zhruba lžící rumu až ve chvíli, kdy leží rozprostřená na těstě. Hned potom štrúdl zarolujte a pošlete do trouby. Kdy láhev nechat zavřenou
Často se tvrdí, že se alkohol v troubě beze zbytku vypaří. Podle tabulek amerického ministerstva zemědělství si ale pečivo, které strávilo v troubě zhruba 25 minut, ponechá ještě téměř polovinu alkoholu. Pokud štrúdl pečete pro děti nebo pro někoho, kdo alkohol nepije, rum klidně vynechte.
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Suché rozinky nasají šťávu z jablek i bez koupele. O vůni se pak postará koření. Pražští cukráři ho radí namlít až chvíli předtím, než štrúdl půjde do trouby, protože čerstvě namleté koření štrúdl krásně provoní.
Zdroje: https://forbes.cz/skola-peceni-svatecni-jablecny-zavin-z-tazeneho-testa-naucte-se-tento-poklad-s-testem-tenkym-jako-papir/, https://de.wikibooks.org/wiki/Kochbuch/_Apfelstrudel, https://www.expats.cz/czech-news/article/in-the-czech-kitchen-how-do-pastry-chefs-bake-the-perfect-apple-strudel, https://www.bmluk.gv.at/themen/lebensmittel/trad-lebensmittel/backerzeugnisse/apfelstrudel.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzem%C3%A1k, https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2452348-tuzemak-zustane-dalsich-pet-let-stejny-cesko-ziskalo-na-rakovinotvorny-rumovy-eter, https://anthro.isu.edu/healthsciences/news/2019/alcohol-cooks-out-or-does-it/, https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Maier-Bruck, https://www.austria.info/cs/recepty/jablecny-strudl/