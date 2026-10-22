Slepičí vejce za 30 000 Kč vypadá jako pingpongový míček. Kulatý tvar vzniká chybou ve vejcovodu

V polovině června 2023 se na Instagramu Jacqui Felgate, moderátorky melbournské rozhlasové stanice
3AW, objevilo krátké video s vejcem, které připomínalo spíš pingpongový míček než produkt slepičího vejcovodu. Felgate hned upřesnila, že nález pochází od jednoho z jejích sledujících, nikoli z jejího vlastního nákupu, a doslova napsala: „Od sledujícího. Moje vejce to není.“ Karton pocházel z pobočky Woolworths ve čtvrti Fisherman’s Bend v Melbourne. K záběru přidala výsledek vlastního rychlého hledání na internetu: údajnou pravděpodobnost „jedna ku miliardě“ a zmínku o předchozím prodeji podobného exempláře za více než 1 400 dolarů. Právě tato kombinace, sférický tvar, astronomická statistika a lákavá cena, proměnila obyčejný karton vajec v globální virální příběh. Proč slepice snese kouli místo oválu: biologie vaječné anomálie
Klasické vejce získává svůj protáhlý profil při průchodu vejcovodem, konkrétně v části zvané skořápková žláza (shell gland), kde se na bílek a žloutek ukládá vápenatá skořápka. Podle
Merck Veterinary Manual může tvar narušit celá řada faktorů: předčasné uvolnění dalšího žloutku, kolize dvou vyvíjejících se vajec uvnitř vejcovodu, poškození tkáně, infekce či prostý stres nosnice. Výsledkem bývají deformace od mírně zploštělých kusů až po téměř dokonalé koule.
Australský farmář Fabian Fabbro popsal pro
ABC Rural svou zkušenost: první sférické vejce objevil až po více než milionu sebraných kusů. Dvojžloutky, vejce ve vejci, takzvané kapsulové exempláře i měkkoskořápkové kusy potkával pravidelně. Kouli ale spatřil poprvé. Z jediného videozáznamu pochopitelně nelze určit přesnou diagnózu, zda šlo o kolizi v oviduktu, svalovou dysfunkci, nebo jinou poruchu mineralizace. Jisté je, že biologie takový tvar občas vyprodukuje. Jak se rarita prosmýkla přes supermarketové třídění
Právě tohle je podle nás nejpozoruhodnější rovina celého příběhu. Vejce s abnormálním tvarem se při průmyslové inspekci běžně vyřazují. Normy pro vejce třídy A, ať už v Austrálii, nebo v Evropské unii, vyžadují skořápku „normálního tvaru“, čistou a nepoškozenou. Britský regulační dokument k jakostním standardům vajec to formuluje jednoznačně: odchylky od standardního profilu do maloobchodního balení nepatří.
Přesto se kulatý exemplář dostal až do kartonu na regálu Woolworths. Moderní třídičky zpracovávají tisíce vajec za hodinu, a i sebelepší optický systém má svou chybovost. Právě ta chybovost proměnila biologickou kuriozitu v něco ještě vzácnějšího, v anomálii, kterou si zákazník mohl koupit za běžnou maloobchodní cenu.
Sběratelská cena vajec: co říkají skutečné aukce
Felgate ve svém popisku zmínila prodej „over $1400″, což v přepočtu odpovídá zhruba 34 tisícům korun. Odkud přesně číslo pochází, neuvedla, přiznala pouze „rychlé googlování“. Veřejně dohledatelná aukční historie vypadá střízlivěji:
2015: sférické vejce prodané na eBay za 480 liber (tehdy přibližně 16 500 Kč) ve prospěch nadace Cystic Fibrosis Trust. 2024: charitativní přeprodej kulatého vejce ze Skotska za 200 liber (asi 6 200 Kč), jak informovala BBC. 2025: další skotský exemplář vydražený za 420 liber (zhruba 13 000 Kč).
Cenu tu netvoří nutriční obsah ani gastronomická kvalita. Kupuje se příběh, excentrická rarita a právo vystavit ji na poličce. Charitativní rámec aukcí navíc ochotu přihazovat zvyšuje; dárce platí za dobrý pocit i za kuriozitu zároveň. Trh pro vaječné anomálie existuje, ale je úzký, epizodický a silně závislý na mediální pozornosti. Stabilní tržní sazba za „kulaté vejce“ zkrátka neexistuje.
VIDEO Slogan „jedna ku miliardě“ pod drobnohledem
Fráze „jedna ku miliardě“ koluje internetem tak samozřejmě, že ji přejal i aukční dům Thomson Roddick Callan při prodeji skotského exempláře. Farmář Fabbro ale pro ABC Rural přiznal, že se pokoušel tuto statistiku ověřit, a žádný vědecký podklad nenašel. Austrálie podle průmyslového přehledu
Australian Eggs vyprodukovala v sezoně 2024/25 celkem 6,87 miliardy vajec. Pokud by poměr jedna ku miliardě platil doslova, čistě aritmeticky by to znamenalo necelých sedm podobných nálezů ročně v celé zemi. Jenže tenhle výpočet stojí na čísle, které samo postrádá vědecké ukotvení. Spíš než o přesnou pravdu jde o mediální zkratku, která výborně funguje v titulcích a popiscích na sociálních sítích. Co dělat, když v kartonu objevíte kouli
Pokud byste v českém obchodě narazili na vejce bez typického oválného profilu, postup je prostý: neotvírejte ho, vyfotografujte ze všech stran vedle běžného vejce pro srovnání, uschovejte původní karton s datem a označením producenta. Specializovaný český trh pro vaječné rarity se nám dohledat nepodařilo, ale platformy typu Aukro nebo Sbazar technicky umožňují nabídnout i takovou kuriozitu. Realisticky půjde spíš o jednorázový inzerát než o zavedený segment. U domácího chovu stojí za pozornost, zda se neobvyklý tvar opakuje; jednorázová odchylka je sběratelský úlovek, opakovaný výskyt může signalizovat problém v reprodukčním traktu nosnice.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková