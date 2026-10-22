Maďarky to dělají po generace. 1 lžička do gulášové polévky a chutná, jako by se táhla na plotně celý den

Gulášová polévka uvařená doma a ta, kterou vám přinesou v dobré maďarské hospodě, se mnohdy liší v jediné drobnosti. V talíři ji nevidíte, ale na jazyku ji ucítíte hned. A nejspíš ji máte doma ve skříňce s kořením.
Lžička semínek pro celý hrnec
Tou drobností je kmín. Maďarské hospodyně ho do gulášové polévky sypou stejně samozřejmě jako cibuli a papriku. Oficiální maďarská učebnice pro budoucí kuchaře ho dokonce řadí mezi základní suroviny polévky spolu s masem, bramborami a cibulí.
Lžička kmínu samozřejmě nenahradí hodiny vaření. Polévce ale dodá plnou a hlubokou chuť, kterou si většina z nás spojuje právě s pomalým probubláváním na plotně. Hovězí maso i tak potřebuje svůj čas, aby v hrnci pořádně změklo. U kmínu pak rozhoduje, v jaké podobě a kdy ho do hrnce přidáte.
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Za typickou vůní kmínu stojí silice, kterých semínka obsahují 2 až 7 procent. Hlavní roli v nich hrají látky karvon a limonen. Dokud je zrnko celé, drží si je uvnitř a do polévky jich pustí jen málo.
Proto se vyplatí kmín podrtit až ve chvíli, kdy stojíte u plotny. Jakmile slupka semínka praskne, silice se začnou uvolňovat a postupně vyprchávají. Kmín podrcený do zásoby nebo koupený už mletý proto v hrnci zavoní znatelně méně. Na drcení stačí obyčejný hmoždíř, ve kterém semínka nahrubo rozdrtíte.
Kmín pustí do polévky nejvíc vůně, když semínka podrtíte v hmoždíři až těsně před vařením. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo hmoždíř nemá, pomůže si plochou stranou nože nebo dnem těžšího hrnce. Semínka na prkénku několikrát pevně přimáčkněte, dokud nezačnou vonět.
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Jak s kmínem zacházejí různé recepty, ukazuje následující tabulka:
Recept Co dělá s kmínem Český recept na gulášovou polévku (Cook Like Czechs) lžičku semínek nahrubo podrtí a osmaží spolu s masem Recept z Velké uherské nížiny (IPA) podrcený kmín přidá s česnekem k masu, které už pustilo šťávu Rodinný recept z The Spice House špetku semínek rozetře s česnekem a hrubou solí na pastu Renátó Kovács (Telex) celá semínka s dalším kořením opraží na pánvi a umele Šéfkuchaři semínka i opékají
Maďarští profesionálové jdou ještě o krok dál. Renátó Kovács, jehož gulášovou polévku označil budapešťský server Telex za nejslavnější v zemi, celé koření včetně kmínových semínek nejdřív zlehka opraží na pánvi při nízké teplotě a teprve potom ho umele.
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Když se tahle polévka v roce 2017 stala oficiálně hungarikem, tedy součástí maďarského národního dědictví, objevil se kmín i v navrženém receptu. Nejstarší dochované recepty z 19. století ho ještě neobsahovaly. Dnešní maďarská kuchyně s ním ale běžně počítá.
Kdy kmín přisypat do hrnce Na sádle nebo oleji nechte pomalu zesklovatět cibuli a přidejte maso. Ve chvíli, kdy maso ztratí růžovou barvu a v hrnci se objeví první šťáva, přisypte podrcený kmín a česnek. Ve šťávě z masa se drcená semínka nepřichytí ke dnu a jejich vůně se rozejde po celém základu ještě před zalitím. Teprve potom polévku zalijte vodou a nechte ji v klidu probublávat, dokud maso nezměkne.
Pozor si dejte hlavně na papriku. Na horkém tuku se snadno spálí a zhořkne, a proto ji maďarské recepty vmíchávají až po odstavení hrnce z plotny, nebo ji přidávají k masu a hned zalévají tekutinou.
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Recepty se v množství dost rozcházejí, od pouhé špetky až po dvě lžičky na hrnec. Rozumným středem je jedna lžička podrceného kmínu. Ochutnejte a teprve pak případně přidejte. Kmín má v polévce zůstat v pozadí a papriku jen podpořit.
Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Guly%C3%A1sleves, https://telex.hu/kult/2021/06/27/a-lehetetlenre-vallalkozik-aki-megprobalja-elmondani-mi-az-a-gulyas, https://telex.hu/gasztro/2026/07/16/magyar-etelek-legregebbi-es-legujabb-receptjei-a-gulyas, https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-je-obycejny-hmozdir-lepsi-nez-mlynek-anebo-elektricky-mixer-29163.html, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-kmin-proverene-koreni-i-lek-40010729, https://ipa-international.org/recipes/traditional-hungarian-goulash-soup-gulyasleves/, https://www.cooklikeczechs.com/wprm_print/gulasova-polevka-czech-style-goulash-soup, https://www.thespicehouse.com/blogs/recipes/traditional-hungarian-gulyasleves-gulyas-soup, https://www.saveur.com/goulash-how-to