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Líšeň povede třiadvacetiletý starosta. Bude nejmladší v Brně

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Líšeň povede třiadvacetiletý lidovec Michal Chaloupka, který se stane nejmladším starostou brněnské městské části. Koalici pro následující čtyři roky sestavilo pět uskupení, která mají v zastupitelstvu 16 z 29 mandátů. Chaloupka se chce opírat také o zkušenosti svého týmu.
Líšeň povede třiadvacetiletý starosta. Bude nejmladší v Brně

Líšeň povede třiadvacetiletý starosta. Bude nejmladší v Brně

Zdroj: KDU-ČSL
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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