Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Rodinné drama známé tváře StarDance. Kvůli pětileté dceři museli přijet hasiči, rozhodovaly rychlé reakce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zpěvák Tomáš Polák, kterého diváci letos sledují v taneční soutěži StarDance, má za sebou nepříjemné chvíle. Jeho pětiletá dcera Evelína se dostala do situace, ze které jí nedokázala pomoci ani vlastní maminka. Rodina nakonec musela přivolat hasiče. Ti si při zásahu poradili nejen s technickým problémem, ale také s uklidněním malé holčičky. Všechno naštěstí dobře dopadlo.
Rodinné drama známé tváře StarDance. Kvůli pětileté dceři museli přijet hasiči, rozhodovaly rychlé reakce

Rodinné drama známé tváře StarDance. Kvůli pětileté dceři museli přijet hasiči, rozhodovaly rychlé reakce

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:05

Reklama
Další články z Trendy svět
Po jednání o míru přišla tvrdá odpověď. Na Moskvu mířily stovky dronů, Kyjev hlásí zraněné
Po jednání o míru přišla tvrdá odpověď. Na Moskvu mířily stovky dronů, Kyjev hlásí zraněné
Češi si přes něj běžně rezervují dovolenou. Oblíbený portál začala vyšetřovat Evropská komise kvůli podvodům
Češi si přes něj běžně rezervují dovolenou. Oblíbený portál začala vyšetřovat Evropská komise kvůli podvodům

Miliony lidí využívají internetové rezervační portály při plánování dovolené a spoléhají na to, že nabízené...

Meteorologové zveřejnili nový výhled na zimu. Pro Česko naznačuje scénář, který mnohé nepotěší
Meteorologové zveřejnili nový výhled na zimu. Pro Česko naznačuje scénář, který mnohé nepotěší

Nadcházející zima by mohla mít ve střední Evropě nezvyklý průběh. Nejnovější výpočty meteorologických...

Dvě stě turistů uvázlo na vrcholu Alp. Kvůli poruše lanovky je musely evakuovat vrtulníky
Dvě stě turistů uvázlo na vrcholu Alp. Kvůli poruše lanovky je musely evakuovat vrtulníky

Nepříjemné chvíle zažilo přibližně 200 turistů na švýcarském vrcholu Titlis, kde se v sobotu 17. října...

Strojvedoucí rychlovlaku zapomněl zastavit. Cestující odvezl o 18 kilometrů dál, dráhy se omlouvají
Strojvedoucí rychlovlaku zapomněl zastavit. Cestující odvezl o 18 kilometrů dál, dráhy se omlouvají

Neobvyklý incident zažili v neděli 18. října cestující německého vysokorychlostního vlaku, který mířil z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.