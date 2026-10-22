Rodinné drama známé tváře StarDance. Kvůli pětileté dceři museli přijet hasiči, rozhodovaly rychlé reakce

Frontman hudební skupiny O5 a Radeček Tomáš Polák prožívá mimořádně náročné období. Vedle koncertování a dalších pracovních povinností se připravuje na přímé přenosy televizní soutěže StarDance. Právě v době, kdy se věnoval tanečním tréninkům, však jeho rodinu zasáhla nečekaná událost. Pětiletá dcera Evelína se dostala do rodinného automobilu, ve kterém se následně sama zamkla. Klíče jí přitom zapadly někam do interiéru vozidla a holčička se nemohla dostat ven. Z původně nevinného dětského nápadu se tak během krátké chvíle stala situace, která si vyžádala zásah profesionálních záchranářů.
Nepříjemné chvíle zažila především zpěvákova manželka Magdalena, která si všimla, že dcera odešla z domu. Když ji našla uvnitř automobilu, pokoušela se jí pomoci. Jenže dveře zůstávaly zamčené a otevřít je nebylo možné ani pomocí vnitřní kliky. Zámek podle Polákova popisu nereagoval způsobem, který by umožnil dítě jednoduše vysvobodit. Maminka tak měla svou dceru přímo před očima, ale nemohla se k ní dostat. Rodině nezbylo než vyhledat odbornou pomoc.
Hasiči holčičce pouštěli pohádku
Na místo dorazili hasiči ze Šumperka, kteří začali řešit, jak dítě ze zamčeného automobilu bezpečně dostat. Vedle samotného otevření vozidla se soustředili také na psychickou pohodu malé Evelíny. Přes okno jí pouštěli pohádku, aby odvedli její pozornost od nepříjemné situace. Díky tomu se mohli věnovat zásahu, zatímco holčička měla alespoň nějaké rozptýlení. Přesný postup otevření automobilu zveřejněn nebyl, zásah však skončil úspěšně. Evelínu se podařilo vysvobodit a podle vyjádření jejího otce všechno dobře dopadlo.
Polák následně na sociálních sítích poděkoval zasahujícím hasičům za jejich rychlost, profesionalitu i lidský přístup. Připustil, že podobná událost dokáže rodiče pořádně vyděsit, přestože v tomto případě podle něj nešlo o bezprostřední ohrožení života. Zvlášť ocenil způsob, jakým hasiči s jeho malou dcerou komunikovali. Jejich zásah tak pro rodinu neznamenal pouze vyřešení problému se zamčeným automobilem, ale také uklidnění vypjaté situace. Událost Polák zveřejnil v polovině října, kdy se současně připravoval na další televizní vystoupení.
Zpěvák zvládá náročné období ve StarDance
Rodinná událost přišla v době, kdy má šestačtyřicetiletý hudebník mimořádně nabitý program. Ve čtrnácté řadě StarDance tvoří soutěžní pár s profesionální tanečnicí Adrianou Maškovou. Vedle pravidelných tréninků přitom pokračuje také v práci se skupinou O5 a Radeček. Ve středu 14. října kapela v pražském Lucerna Music Baru slavnostně pokřtila výběrové album Best Of. Kmotrou desky se stala bývalá tenistka Lucie Šafářová, která skupinu podpořila už při předchozích hudebních projektech. Polák tak musí skloubit televizní soutěž, koncertní povinnosti i rodinný život.
Další náročné chvíle přišly také během druhého soutěžního večera StarDance v sobotu 17. října. Polák nebyl spokojený se svým výkonem při tangu a následně přiznal, že ho vystoupení rozplakalo. V rozhovoru pro Olomoucký Report popsal také výrazný nedostatek spánku, protože v poslední době spává pouze tři až čtyři hodiny denně. Přesto společně s Adrianou Maškovou postoupil do dalšího kola soutěže. Zatímco na tanečním parketu tak musí dál zvládat vysoké nároky televizních přenosů, doma má za sebou alespoň jednu velkou úlevu. Jeho dcera je po nepříjemném zážitku v bezpečí.
Zamčené dítě v autě potřebuje rychlou pomoc
Podobné situace přitom nemusí být nebezpečné pouze během letních veder. Pokud se malé dítě nedokáže ze zamčeného automobilu samo dostat, je důležité nepodceňovat jeho stav a okolní podmínky. Největší riziko představují vysoké teploty, při kterých se interiér zaparkovaného vozidla může velmi rychle zahřívat. Děti jsou vůči přehřátí zvlášť zranitelné a následky mohou být vážné i během poměrně krátké doby. V případě nemožnosti dítě bezpečně vysvobodit je namístě kontaktovat tísňovou linku 112 nebo 150 a řídit se pokyny operátora. Pokud dítě nereaguje nebo vykazuje známky vážného zdravotního ohrožení, je nutné jednat bez prodlení.
Použité zdroje:
tn.nova.cz , blesk.cz , report.cz , ceskatelevize.cz