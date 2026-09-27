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Windows 11 umí posílat soubory do mobilu bez kabelu: funkci Microsoft schoval do aplikace pro SMS a hovoryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Soubor z telefonu do počítače a zase zpátky pošlete jedním klepnutím v nabídce Sdílet, po vlastní domácí Wi-Fi a bez jakéhokoliv cloudu mezi tím. Prvotní nastavení má ale několik podmínek, bez kterých se zařízení vůbec nenajdou. A jedna novinka ve Windows 11 dokáže smazat originál fotky přímo v mobilu.
Windows 11 umí posílat soubory do mobilu bez kabelu: funkci Microsoft schoval do aplikace pro SMS a hovory
Zdroj: Foto: Cambodia4kids.org Beth Kanter from California, USA - licence CC BY 2.0
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
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