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Slovan pořídil speciální lampy. Mají pomoci s kvalitou trávníku

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Dennívýzva
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Majitel Slovanu Ondřej Kania několikrát mluvil o potřebě vylepšit na hlavním stadionu U Nisy trávník. V létě proběhla realizace takzvaného hybridu, nyní klub pořídil UV lampy, které pomáhají s růstem trávy i v době vegetačního klidu.
Slovan pořídil speciální lampy. Mají pomoci s kvalitou trávníku

Slovan pořídil speciální lampy. Mají pomoci s kvalitou trávníku

Zdroj: Slovan Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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