Špionážní thriller s Keirou Knightley je zpět. Druhá řada zatím sbírá pozitivní recenze

Celá 2. řada, tedy šest zhruba hodinových dílů, je na Netflixu od čtvrtka 5. listopadu. Za seriálem znovu stojí britský scenárista
Joe Barton, který napsal i oceňovaný seriál Giri/Haji. „ Nemůžu se dočkat, až se znovu ponořím do světa naší vražedné malé špionážní rodinky,“ řekl Barton pro web Netflixu Tudum.
Připomeňme, že první řada dorazila v prosinci 2024 a ve druhém týdnu se vyšplhala na první místo žebříčku anglicky mluvených seriálů Netflixu se 14,6 milionu zhlédnutí. Do TOP 10 se dostala v 92 zemích. Netflix přitom pokračování objednal už v srpnu 2024, ještě před premiérou. Barton tehdy podle webu
What's on Netflix vtipkoval, že se mu nic takového nikdy nestalo a jeho seriály obvykle ruší skoro okamžitě. O čem je 2. řada Černé holubice?
Helen Webb (Keira Knightley) dál zrazuje vlastní zemi a vynáší tajemství organizaci Černé holubice. Její manžel Wallace (
Andrew Buchan) se mezitím chystá do čela britské vlády, takže se Helen ocitá v pozici, o jaké se jiným agentům ani nesní. „ Je doslova špionkou v samém srdci vlády,“ popsal ji Barton v rozhovoru k traileru.
Do hry se vrací i Sam Young (Ben Whishaw), kdysi obávaný nájemný zabiják, ze kterého se stal vrah na levné zakázky. Když někdo zaútočí na jejich nadřízenou Reed (
Sarah Lancashire), dají se Helen a Sam znovu dohromady. Pátrání po odpovědích je zavede ke starým přátelům i nepřátelům a Sam navíc podle Bartona uzavře cosi jako faustovskou smlouvu s tajemným mužem.
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Tvůrci slibují, že nová řada bude akčnější. Barton podle britské agentury PA chtěl jít ve 2. řadě do mnohem většího měřítka a Keira Knightley na londýnské premiéře zdůraznila, že bitky jsou podstatnou součástí seriálu. „
Myslím, že právě v tom je to kouzlo,“ řekla podle deníku Irish News.
Neve Campbell a další nové tváře
Nová řada přivádí několik nových postav.
Ambika Mod, kterou diváci znají z romantického seriálu Netflixu One Day, hraje nevyzpytatelnou agentku Lailu, kterou organizace pošle Helen na pomoc. Neve Campbell, hvězda hororové série Vřískot, se objeví jako americká vyslankyně pro obranu Cecile Mason.
K obsazení se přidali i Babou Ceesay, Sam Riley a Sylvia Hoeks, ze známých tváří se vrací třeba Kathryn Hunter. Režie se tentokrát ujali Julian Farino a Kieron Hawkes, jak upozornil
magazín Variety. Keira Knightley je navíc i výkonnou producentkou seriálu.
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Černá holubice na
hodnotící platformě Rotten Tomatoes nasbírala u první řady 92 % od kritiků a 65 % od diváků. Druhá řada má zatím hodnocení jen o kritické obce a to 100 %. Ovšem je jasné, že se ještě číslo v průběhu času změní.
Druhá řada je podle prvních recenzí stejně zábavná jako ta první, i když se ve spletitých špionážních intrikách občas ztrácí i sama. Jonathon Wilson z Ready Steady Cut jí dal čtyři hvězdy z pěti. Postavy mu sice místy připomínaly figurky, kterými po hrací desce posouvá nějaké rozmarné božstvo, ale pokračování je podle něj
„ohromná zábava“. Stejné hodnocení udělila Kelly Woo z Tom’s Guide. Chválí ostré slovní přestřelky a chemii mezi Keirou Knightley a Benem Whishawem, výhrady má naopak k tomu, jak málo prostoru dostala nová posila Neve Campbell.
Rachel Aroesti z The Guardian vytýká seriálu, že přestřelky ztrácejí napětí, protože Helen a její spojenci vyváznou snad z každé situace. Whishaw ji ale jako melancholický nájemný zabiják Sam přesvědčil a Sarah Lancashire je v roli chladnokrevné Reed podle ní
„tak dobrá, až z toho mrazí“. Právě přátelství Helen a Sama podle Aroesti dává seriálu i pár skutečně dojemných momentů.
Podle nás je to ideální volba pro každého, kdo má rád britský humor a nebojí se, že bude krev stříkat i na drahý kašmír.
Všech šest dílů 2. řady Černé holubice najdete na Netflixu od 5. listopadu. Kdo první řadu nevidí v čerstvé paměti, stihne si ji připomenout za jeden víkend. Foto: Sanne Gault/Netflix Foto: Matthew Towers/Netflix Foto: Matthew Towers/Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Zdroje: Netflix, What's on Netflix, Irish News, Variety, Kinobox, Rotten Tomatoes