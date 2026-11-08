Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Mlha zřejmě přispěla k nehodě na D1. Dálnice na Ostravu je uzavřená

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nehoda tří aut uzavřela v neděli dopoledne dálnici D1 na 232. kilometru ve směru na Ostravu. Objízdná trasa vede přes D46 a silnici 47. Podle policie za nehodou pravděpodobně stojí špatné počasí a mlha. Nikdo se při srážce nezranil.
Mlha zřejmě přispěla k nehodě na D1. Dálnice na Ostravu je uzavřená

Mlha zřejmě přispěla k nehodě na D1. Dálnice na Ostravu je uzavřená

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 09:05

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Zásoby vody v přehradách klesají. Mimořádné omezení odtoku čeká zřejmě i Vír
Zásoby vody v přehradách klesají. Mimořádné omezení odtoku čeká zřejmě i Vír
Zbrojovka prohrála domácí duel s Baníkem. Hostům podlehla 1:3
Zbrojovka prohrála domácí duel s Baníkem. Hostům podlehla 1:3

Fotbalisté Zbrojovky Brno doma nestačili na ostravský Baník a ve 14. kole první ligy prohráli 1:3. Hosty...

Brno přivítá hvězdy Pána prstenů i Hvězdné brány. Dorazí na Comic-Con
Brno přivítá hvězdy Pána prstenů i Hvězdné brány. Dorazí na Comic-Con

Do Brna zamíří hvězdy Pána prstenů, Hvězdné brány i Star Treku. Pátý ročník festivalu Comic-Con Brno &...

Brněnský dopravce chystá šaliny na zimu. Připravuje i ochranu proti námraze
Brněnský dopravce chystá šaliny na zimu. Připravuje i ochranu proti námraze

Brněnský dopravní podnik chystá tramvaje, autobusy i trolejbusy na zimní provoz. Kromě kontroly vytápění a...

Zápas Zbrojovky s Baníkem bude pod dohledem stovek policistů
Zápas Zbrojovky s Baníkem bude pod dohledem stovek policistů

Fotbalové utkání mezi brněnskou Zbrojovkou a ostravským Baníkem si vyžádá rozsáhlá bezpečnostní opatření....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.