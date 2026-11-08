Příští týden v seriálu Ulice: Žofka chystá radikální krok vůči Matoušovi a Gábinu láká další kariéra

Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice otestuje nervy hned několika obyvatel. Zatímco Žofčinu trpělivost zkouší mlčící Matouš, Gábina zvažuje lukrativní profesní nabídku, která rozděluje její nejbližší. Do tuhého půjde také na křečovické radnici, kde začnou platit nekompromisní úřednická pravidla. Pondělní trápení kvůli tichému víkendu
Badmintonový zápas měl nečekanou dohru. Matouš se po něm Žofce už neozval a nechal ji po celý víkend v naprosté nejistotě. Zaskočená dívka tak dospěla k závěru, že o ni pravděpodobně ztratil zájem, nebo tajně uvažuje o návratu ke své bývalé partnerce. Žofka se proto rozhodne jednat. Plánuje si s ním vše na rovinu vyříkat a počítá s tím, že vztah případně zcela ukončí. Zda si svou ráznost udrží i při osobním setkání, se teprve ukáže.
Úterý ve znamení lákavé práce a rodinných sporů
Teprve nedávno Gábina smetla ze stolu pracovní nabídku v Německu a už má před sebou další šanci. Nová pozice je navíc mnohem atraktivnější. Její nejbližší se na věc dívají odlišně. Radek Mastný dceru v profesním rozletu naplno podporuje. Milena Pumrová naopak trvá na tom, že by se Gábina měla věnovat rodinnému zázemí a kariéru oželet. Vlastní úhel pohledu nabídne i Jirka Herman. Gábinu tak čeká složitá volba.
Středeční zkouška pro Kokešovou a Eddieho
Na gymnáziu se uvolnila pozice tajemnice. Jana Kokešová se o ni okamžitě začne zajímat a její okolí souhlasí, že by na toto místo skvěle zapadla. Jediný, komu se vidina takové kariéry nelíbí, je Eddie. S Janou tvoří pár a představa, že by s ní musel trávit čas nejen v soukromí, ale navíc ji denně potkávat i na školních chodbách, ho silně znervózňuje. Kokešová musí zvážit, zda jí případný úspěch v práci nenaruší soukromý život.
Čtvrteční úřadování pod taktovkou přísné Soni
Jirka a Soňa si začínají zvykat na společnou agendu na křečovické radnici. Úvodní dny ovšem naznačují nečekané komplikace. Soňa začala okamžitě diktovat přísná pravidla fungování, do kterých zahrnula i detailní předpisy pro oblékání. Jirka se jejím pokynům snaží vyhnout a urputně hledá mezery v nařízeních, jen aby si mohl zachovat své dosavadní úřednické zvyky.
Páteční italská večeře s příchutí politiky
V Magdině bytě se koná společná večeře. Martina se ujala plotny a pro ostatní připravuje milánskou specialitu. Její plán na klidný večer nad dobrým jídlem ovšem tvrdě narazí na Magdu. Ta stále nemůže rozdýchat Sonino vítězství ve volbách a chce s Jirkou nad talíři probrat aktuální dění na křečovické radnici. Martina se nehodlá nechat zatáhnout do politických debat a odmítá si jimi kazit společné posezení.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).