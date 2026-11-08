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Příští týden v seriálu Ulice: Žofka chystá radikální krok vůči Matoušovi a Gábinu láká další kariéra

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Příští týden v seriálu Ulice otestuje nervy hned několika obyvatel. Žofka po víkendu zvažuje rozchod s Matoušem a Gábina řeší lákavější pracovní nabídku.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 09:43

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