Osvědčený jahodový dezert s krémem, který krásně drží tvar a krájí se jedna radost

ve skleničkách jsou dnes skoro všude. V receptech, v krátkých videích, v letních speciálech. Když ale čekáte návštěvu, často je jednodušší udělat jeden dezert do Jahodové dezerty formy a strčit ho do lednice. Tady je to přesně tak: dole tenký piškotový korpus, přes něj smetanový krém a navrch jahodová vrstva, která po vychlazení drží tvar. Pokud vám v mrazáku leží jahody z loňska, máte vlastně z poloviny hotovo.
Podobný princip se objevuje u rychlých jahodových
, kde se vrství ovoce, krém a nechá se to odležet v chladu. V téhle verzi ale dezert podrží korpus a pohárů , takže se dá bez většího boje krájet na řezy. želatina Jedna věc se nevyplatí uspěchat: jahodovou směs se želatinou nechte před spojením se smetanou vychladnout, ale ne až do pevného želé. Kdyby byla horká, šlehačku srazí a krém spadne. Taková malá kuchyňská nástraha, na kterou člověk přijde většinou až ve chvíli, kdy je pozdě. Recept na lehký jahodový dezert na plech
Doba přípravy: 45 minut + chlazení alespoň 3 hodiny Co potřebujeme
Korpus: 2 ks vejce velikosti M 100 g moučkového cukru 5 lžic vody 100 g polohrubé mouky 1 lžička prášku do pečiva
Na jahodovou vrstvu a krém: 15 g mleté želatiny 60 ml studené vody na nabobtnání 100 ml studené vody k jahodám 350 g mražených jahod 100 g krystalového cukru, případně méně podle kyselosti jahod 250 ml smetany ke šlehání 1 lžíce moučkového cukru Postup přípravy jahodového dezertu s želatinou
1. Do mísy rozklepneme
vejce, přisypeme moučkový cukr a vyšleháme do světlejší pěny. Pak přilijeme vodu, přidáme mouku promíchanou s práškem do pečiva a krátce spojíme. Není potřeba těsto dlouho trápit, hlavně aby v něm nezůstaly suché moučné ostrůvky.
2. Těsto nalijeme do formy o velikosti
21 × 21 cm vyložené pečicím papírem. Pečeme při 180 °C asi 15 minut. Upečený korpus necháme úplně vychladnout, protože na teplém základu by se krém zbytečně povolil. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Letní jistota bez cukrářské maturity: Jahodový dezert, který potěší hosty i ve chvíli, kdy nestíháte
3. Do menší misky dáme
želatinu, zalijeme ji 60 ml studené vody a necháme zhruba 10 minut nabobtnat. Do rendlíku mezitím nasypeme jahody, přidáme 100 ml vody a krystalový cukr. Krátce povaříme, jen do změknutí jahod.
4. Jahody rozmixujeme tyčovým mixérem najemno. Nabobtnalou
želatinu opatrně zahřejeme, třeba v mikrovlnce po pár sekundách, dokud se úplně nerozpustí. Vmícháme ji do teplých jahod. Směs dáme stranou a necháme ji zchladnout na pokojovou teplotu.
5.
Smetanu ke šlehání vyšleháme s 1 lžící moučkového cukru dotuha. Přidáme větší část vychladlé jahodové směsi a stěrkou ji pomalu zapracujeme. Tady se vyplatí nespěchat a nebrat na to metlu jako na piškot. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Letní jistota bez cukrářské maturity: Jahodový dezert, který potěší hosty i ve chvíli, kdy nestíháte
6. Jahodovo-smetanový krém rozetřeme na studený korpus. Zbylou
jahodovou směs nalijeme navrch a formou lehce klepneme o linku, aby se povrch trochu srovnal. Dezert potom dáme do lednice nejméně na 3 hodiny.
7. Ztuhlý dezert krájíme ostrým nožem namočeným v horké vodě. Řez pak vypadá čistěji a na talíř se nepřenese jen růžová hromádka.
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TIP: Pokud chcete výraznější chuť, přidejte do vařených jahod pár kapek citronové šťávy. Sladkost se tím srovná a krém nebude působit mdle. Často kladené otázky o jahodovém dezertu
Můžu použít čerstvé jahody místo mražených?
Ano, čerstvé jahody se hodí také. Jen je lepší ubrat trochu vody, protože čerstvé ovoce začne pouštět šťávu rychleji a jahodová směs by mohla být řidší, než potřebujete.
Dá se dezert udělat do skleniček?
Dá. Korpus bych v takovém případě nakrájela na malé kousky a rozložila na dno skleniček. Chuť zůstane prakticky stejná, jen se z dezertu stanou porce na lžičku místo řezů.
Jak dlouho vydrží v lednici?
Nejlépe chutná během prvních dvou dnů. Třetí den obvykle ještě bývá v pořádku, ale korpus už nasaje víc vlhkosti a dezert ztratí část své lehkosti.
Lze ubrat cukr?
Ano, hlavně u sladších jahod. Nejjistější je ochutnat jahodovou směs ještě před přidáním želatiny a množství cukru doladit podle ní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca