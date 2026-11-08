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Osvědčený jahodový dezert s krémem, který krásně drží tvar a krájí se jedna radost

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Jahodové dezerty do skleniček jsou fajn, ale občas je praktičtější udělat rovnou celý řez do formy a mít hotovo. Tenhle jahodový dezert stojí na rychlém korpusu, smetanovém krému a vařených jahodách se želatinou, takže je svěží, drží tvar a dobře se krájí.
Fotografie k jahodovému dezertu

Fotografie k jahodovému dezertu

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Letní jistota bez cukrářské maturity: Jahodový dezert, který potěší hosty i ve chvíli, kdy nestíháte
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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