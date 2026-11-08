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Zrušit poplatky a změnit Českou televizi. Mezi demonstranty na Kavčích horách byl i Kaiser

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Před budovou České televize na pražských Kavčích horách se v sobotu uskutečnil protest za zrušení poplatků a reformu ČT a Českého rozhlasu. Akci s pochodem od Kongresového centra k budově ČT uspořádal spolek Svatopluk. Podle odhadu se pochodu zúčastnilo několik set lidí, organizátoři oznámili 2000.
Zrušit poplatky a změnit Českou televizi. Mezi demonstranty na Kavčích horách byl i Kaiser

Zrušit poplatky a změnit Českou televizi. Mezi demonstranty na Kavčích horách byl i Kaiser

Zdroj: FB - Karel Kouřil (PRO)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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