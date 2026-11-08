Lidé od 55 let mají nárok na slevovou kartu zdarma. Starobní důchod k tomu vůbec nepotřebují

Lidé od 55 let můžou šetřit v lékárně, u optika nebo na cestách. Podmínkou není pobírání starobního důchodu, stačí pouze trvalé bydliště v České republice. Průkaz s názvem Senior Pas je zcela zdarma a nabízí slevy u více než tří tisícovek obchodníků i poskytovatelů služeb.
Nárok vzniká i před odchodem do penze
Kdo oslaví pětapadesáté narozeniny, získá novou možnost, jak snížit své běžné výdaje. Ačkoli se karta jmenuje Senior Pas, nárok na ni mají lidé už v předdůchodovém věku. Účast v projektu totiž nevyžaduje, aby žadatel už pobíral od státu starobní penzi. Stačí pouze splnit věkovou hranici a mít trvalý pobyt kdekoli v České republice.
Podle organizátorů měl kartu letos v červnu více než půl milionu lidí a jen od začátku roku jich přibylo přes 28 tisíc. Registrace je zdarma, držitelům nevznikají žádné závazky a karta platí neomezeně. Každý má jen jednu.
Plastová karta už poštou nepřijde
Zaregistrovat se dá na webu projektu, pomáhají s tím i kontaktní místa v krajích. Dřív lidé čekali na plastovou kartičku poštou několik týdnů, podle oficiálního webu se ale nové karty už neposílají. Průkaz přijde hned po registraci e-mailem. Bez e-mailu se proto zaregistrovat nejde, stačí ale i adresa někoho z rodiny.
Důvodem této úpravy je podle organizátorů ohled na ekologii a úspora nákladů spojených s tiskem a dopravou. Zákazník si pak může vybrat, jakým způsobem se bude v obchodech prokazovat. Kartu si může doma vytisknout a nosit ji v peněžence, uložit si její fotografii do mobilního telefonu nebo využívat speciální mobilní aplikaci.
Slevy dosahují desítek procent
Do sítě je zapojeno zhruba 3 300 obchodů a služeb po celé republice. Na seznamu poskytovatelů figurují například České dráhy, Lázně Luhačovice, lékárny, optiky nebo síť prodejen SCANquilt. Nabídka se dá snadno prohledávat v online databázi podle konkrétního regionu či oboru, případně přes mobilní aplikaci. Aplikace umí vyhledávat slevy podle místa, kategorie nebo výše konkrétního zvýhodnění.
Dlouhodobé slevy se nejčastěji pohybují mezi pěti a patnácti procenty. V době sezonních akcí pak může sleva vyšplhat i na dvacet až třicet procent. Platí zde ale jasné pravidlo ohledně sčítání výhod. Pokud si zákazník vybere zboží zlevněné v sezonním výprodeji, další slevu na Senior Pas už uplatnit nemůže. Výjimkou jsou pouze ty případy, kdy to sám obchodník výslovně povolí a uvede to ve svém záznamu.
Uplatnění průkazu má ještě jednu důležitou podmínku. Zákazník musí hlásit slevu obsluze vždy před placením. Obchodník má navíc právo požadovat předložení občanského průkazu, aby si zkontroloval, zda Senior Pas skutečně patří danému kupujícímu. Získání slevy se vždy váže na předložení průkazu, bez ohledu na to, zda má podobu papíru, plastu nebo displeje telefonu. Levněji ale karta neznamená všude. Sleva platí jen u zapojených partnerů a za podmínek, které si každý z nich stanoví sám.
Projekt myslí i na společenský život
Slevy ale nejsou všechno. Ředitelka projektu Marika Hemmerová vysvětlila, že hlavním cílem je podpora aktivního života starších obyvatel. Iniciativa nabízí prostor pro navazování nových kontaktů prostřednictvím různých sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí.
„Snažíme se vytvářet podmínky pro jejich větší zapojení do společenského, kulturního i komunitního dění a zároveň přispívat ke zlepšení kvality jejich života,“ uvedla Marika Hemmerová.
Velký zájem je o přednášky a besedy Kulturní akademie, turistické a cyklistické výlety nebo cvičení pro starší generaci. Projekt financují partneři a devět krajů, mezi nimi Středočeský, Jihomoravský nebo Královéhradecký. Pokud u majitele dojde ke změně údajů nebo starou plastovou kartu ztratí, stačí kontaktovat telefonní linku projektu, kde operátoři zajistí zaslání nové virtuální karty.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (seniorpasy, echo24, e15).