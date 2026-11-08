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Lidé od 55 let mají nárok na slevovou kartu zdarma. Starobní důchod k tomu vůbec nepotřebují

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Bezplatná slevová karta Senior Pas nabízí lidem starším 55 let výhody u více než tří tisíc obchodníků. K registraci není nutné pobírat starobní důchod.
Senior Pas mohou mít lidé už od 55 let zdarma.

Senior Pas mohou mít lidé už od 55 let zdarma.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 09:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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