Okurku můžete zamrazit. Na jeden oblíbený salát už se pak ale hodit nebude

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Okurku můžete zamrazit. Na jeden oblíbený salát už se pak ale hodit nebudePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pokud vám zbude část salátové okurky, před zamrazením se vyplatí rozhodnout, na co ji použijete. Po rozmrazení změkne. Do šopského salátu, ve kterém mají kousky okurky křupat, si ji proto nechte čerstvou.
Okurku můžete zamrazit. Na jeden oblíbený salát už se pak ale hodit nebudeZdroj: Magnific
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 08.11.2026 08:33
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