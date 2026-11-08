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Okurku můžete zamrazit. Na jeden oblíbený salát už se pak ale hodit nebude

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Dennívýzva
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Pokud vám zbude část salátové okurky, před zamrazením se vyplatí rozhodnout, na co ji použijete. Po rozmrazení změkne. Do šopského salátu, ve kterém mají kousky okurky křupat, si ji proto nechte čerstvou.
Okurku můžete zamrazit. Na jeden oblíbený salát už se pak ale hodit nebude

Okurku můžete zamrazit. Na jeden oblíbený salát už se pak ale hodit nebude

Zdroj: Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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