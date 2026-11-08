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Dáša Zázvůrková otevřeně o samotě: Partnera nemám, objetí mi chybí!

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Zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková (45) slaví jeden profesní úspěch za druhým. Podařilo se jí vyprodat pražský Obecní dům, chystá další velký koncert a pravidelně vyráží do milované Itálie. Přesto jí ke štěstí něco chybí. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz, který vznikl během StarDance, otevřeně promluvila o samotě, ztracené životní lásce i touze po mužském objetí.
Dáša Zázvůrková otevřeně o samotě: Partnera nemám, objetí mi chybí! Po životní lásce čeká na dalšího rytíře

Dáša Zázvůrková otevřeně o samotě: Partnera nemám, objetí mi chybí! Po životní lásce čeká na dalšího rytíře

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 09:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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