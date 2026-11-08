Dáša Zázvůrková otevřeně o samotě: Partnera nemám, objetí mi chybí! Po životní lásce čeká na dalšího rytíře Dáša Zázvůrková se ukázala na StarDance. Dáša Zázvůrková po delší době na akci. herečka Dáša Zázvůrková Šansoniéra Dáša Zázvůrková byla dlouholetou přítelkyní Libora Peška. Roztančené divadlo 2025: Dáša Zázvůrková za Divadlo v Řeznické, Dáša Zázvůrková věnovala poslední album své lásce, dirigentovi Liborovi Peškovi. Lukáš Kunst, Dáša Zázvůrková, Václav Upír Krejčí, Marie Křížová Dáša Zázvůrková Dáša Zázvůrková Dáša Zázvůrková
Zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková (45) slaví jeden profesní úspěch za druhým. Podařilo se jí vyprodat pražský Obecní dům, chystá další velký koncert a pravidelně vyráží do milované Itálie. Přesto jí ke štěstí něco chybí. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz, který vznikl během StarDance, otevřeně promluvila o samotě, ztracené životní lásce i touze po mužském objetí. Vyprodaný Obecní dům! Rok a půl tvrdé práce
Dáša Zázvůrková má za sebou jeden z velkých milníků své kariéry. Podařilo se jí vyprodat pražský Obecní dům, což rozhodně nepovažuje za samozřejmost. Za úspěchem stojí dlouhé měsíce příprav i podpora herečky Martiny Preissové, se kterou ji pojí mimořádně blízké přátelství. „Já mám velkou radost, Honzíku, protože vyprodat vlastně Obecní dům, 1 200 míst, je skutečně zázrak. A já jsem na tom rok a půl pracovala,“ svěřila se zpěvačka. Právě Martina je podle jejích slov jednou z mála skutečných přítelkyň, které v showbyznysu našla. Další spřízněnou duší je pro ni Sára Sandeva, kterou přišla na StarDance osobně podpořit a které poctivě posílá hlasy celá její rodina. Další velký koncert a útěky do Itálie
Po vyprodaném koncertu rozhodně nezahálí. Už nyní připravuje svůj první vánoční koncert v pražském Divadle Hybernia, který se uskuteční 14. prosince 2027. Velké haly ji ale příliš nelákají, mnohem raději má bezprostřední kontakt s publikem. Vedle hudby se intenzivně věnuje také studiu a své milované Itálii. „Teď jsem tam byla měsíc studovat italštinu, a jelikož právě studuju tu další vysokou školu, tak tu italštinu musím trošku protříbit a musím ji zlepšovat,“ prozradila. Přestože se do Říma pravidelně vrací, natrvalo se stěhovat nehodlá. Sama sebe totiž označuje za patriotku a vlastenku. Bolestivé přiznání o soukromí
Ačkoliv se zpěvačce po pracovní stránce mimořádně daří, v osobním životě už tolik důvodů k radosti nemá. Když během exkluzivního rozhovoru pro Aplausin.cz přišla řeč na lásku a případného partnera, Dáša překvapila svou upřímností. „Já partnera nemám, ani lásku. Ale nevzdávám to, protože přece jenom víš moc dobře, že jsem měla lásku, svoji životní, a není vlastně jednoduché otevřít to srdce tak, jak bych si přála,“ přiznala zpěvačka. Z jejích slov je patrné, že zkušenost s životní láskou v ní zanechala hlubokou stopu a otevřít se novému vztahu pro ni není jednoduché. Touží po objetí! Přijde ještě pohádkový rytíř?
Přestože je Dáša obklopená přáteli, fanoušky a lidmi, kteří ji podporují, partnerská blízkost jí přece jen chybí. A právě o tom promluvila s odzbrojující otevřeností. „Ale samozřejmě, že mi to obejmutí chybí. Takže třeba jednou přijde ten můj nějaký další, třeba rytíř. Uvidíme,“ svěřila se. Zpěvačka tak rozhodně nad láskou neláme hůl. Zatímco na pódiu rozdává radost a emoce stovkám lidí, v soukromí stále čeká na někoho, kdo jednou dokáže znovu získat její srdce. Zdroj: Aplausin.cz