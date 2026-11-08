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Tisy se mají vrátit do jesenických lesů. Pomoci může i 400 let starý strom

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Přibližně 400 let starý tis u Vrbna pod Pradědem by mohl poskytnout semena pro obnovu této vzácné dřeviny v Jeseníkách. Ochránci přírody a lesníci hledají vhodné místní stromy, protože původní populace z regionu téměř vymizela.
Tisy se mají vrátit do jesenických lesů. Pomoci může i 400 let starý strom

Tisy se mají vrátit do jesenických lesů. Pomoci může i 400 let starý strom

Zdroj: Miroslav Havira
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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