Jan Přeučil zveřejnil fotku z mládí s hustými vlasy. “Nádhernej kluk“, chválí fanoušci

Herci bylo pouhých dvanáct let, když komunistický režim zatkl jeho otce Františka Přeučila. Ten patřil k politikům národně socialistické strany a v procesu s Miladou Horákovou byl odsouzen na doživotí.
Otec zmizel za mřížemi, rodina přišla o všechno
František Přeučil působil v politice a společně s partnerkou Eliškou Hruškovou také provozoval nakladatelství Pamir. Po únoru 1948 ale přišel o majetek i možnost svobodně pracovat. V roce 1949 ho zatkla Státní bezpečnost.
Rodina se ocitla v těžké situaci. Matka Růžena musela s dětmi opustit byt a Jan se musel rychle naučit starat o domácnost. Zatímco otec čekal ve vězení na soud, rodina žila v nejistotě a pod tlakem režimu.
Přeučil později vzpomínal, jak jim po zatčení poslali otcovy osobní věci. Odvezli ho totiž v županu a pyžamu. „Pamatuji si, jak jsme pyžamo objímali a dávali mu pusinky, protože jsme v něm cítili tátu,“ vyprávěl herec.
František Přeučil dostal doživotní trest. Jeho žena Růžena se návratu manžela nedočkala. Zemřela v roce 1959. Jan musel otci tuto zprávu oznámit při návštěvě ve vězení, na kterou měl jen několik minut.
Na DAMU se dostal až po práci v továrně
Jako syn politického vězně neměl Jan Přeučil jednoduchou cestu ke studiu ani k herectví. Nejprve se vyučil dřevomodelářem, pracoval v ČKD a teprve později se mu podařilo dostat na DAMU.
Otec se mezitím v roce 1963 po téměř patnácti letech za mřížemi vrátil na svobodu. Jan tehdy přišel pozdě na divadelní zkoušku a kolegům se omluvil, že se mu právě vrátil tatínek z kriminálu. Herci nejprve žertovali, že byl otec zavřený rok nebo dva. Když se dozvěděli, že šlo téměř o patnáct let, v místnosti zavládlo ticho.
V roce 1968 byl rozsudek zrušen a v roce 1990 byl František Přeučil plně rehabilitován. V roce 1996 zemřel při požáru svého domku v Černošicích.
Přeučil později litoval vstupu do KSČ
Sedmdesátá léta přinesla Janu Přeučilovi těžké osobní rozhodování. V době normalizace se rozhodl vstoupit do KSČ. Jak později přiznal, sehrál v tom roli především strach o vlastní herecké uplatnění i práci manželky Štěpánky Haničincové. S odstupem let svého rozhodnutí litoval a označil ho za jedno z největších životních selhání.
Rodinu zasáhl také odchod dcery Alexandry do Rakouska. Její manžel Jiří Chmel podepsal Chartu 77 a rodina nakonec využila možnost vystěhování. Prarodiče tak mohli vnoučata vídat jen při občasných návštěvách.
Štěpánka Haničincová zemřela v roce 1999. Jan Přeučil se později oženil s herečkou Evou Hruškovou, která se proslavila jako filmová Popelka.
Dnes patří k nepřehlédnutelným osobnostem českého herectví. Starou fotografií připomněl fanouškům, jak vypadal před desítkami let. Ti mu v komentářích posílají komplimenty a je vidět, že na něj nezapomněli.
Zdroje článku: memoryofnations.eu, plus.rozhlas.cz, lifee.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá