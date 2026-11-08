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Jan Přeučil zveřejnil fotku z mládí s hustými vlasy. “Nádhernej kluk“, chválí fanoušci

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Když se Jan Přeučil na sociálních sítích před časem podělil o fotografii z mládí, fanoušci mu okamžitě začali skládat komplimenty. Na snímku je sympatický mladý muž, kterého by dnes poznal málokdo. Za jeho tehdejším úsměvem se ale skrývá příběh, který rozhodně nebyl jednoduchý.
Jan Přeučil zveřejnil fotku z mládí s hustými vlasy. “Nádhernej kluk“, chválí fanoušci

Jan Přeučil zveřejnil fotku z mládí s hustými vlasy. “Nádhernej kluk“, chválí fanoušci

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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