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Šarapatka se ostře pustil do Rajchla. Kvůli výhrůžkám advokátní komoře připomněl Gottwalda a kroucení krkem

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Poslanec Jindřich Rajchl pohrozil České advokátní komoře omezením pravomocí a zrušením jejího monopolu, pokud…
Bývalý radní České televize Zdeněk Šarapatka, ZDROJ: Zdeněk Šarapatka/se souhlasem

Bývalý radní České televize Zdeněk Šarapatka, ZDROJ: Zdeněk Šarapatka/se souhlasem

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:22

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