Plánovala budoucnost s mužem, kterého milovala, pak ale přišel zvrat: Nečekaná výpověď po letech zničila dvacetiletou přetvářku

Přímořské město Jü-chuan v provincii Če-ťiang na východě
Číny zažilo v září 2002 případ, který místní policie dlouho nemohla uzavřít. Skupina sedmi lidí tehdy podle čínského serveru Phoenix News zadržela muže, vybrala mu peníze z bankovního účtu a z jeho domácnosti odnesla i spotřebiče. Šest z nich vyšetřovatelé brzy dopadli a soud je poslal za mříže. Sedmý, kterého čínská média uvádějí pod přezdívkou Čchen Er, se ale jako by propadl do země. Policisté po něm pátrali, jenže každá stopa končila v prázdnu a spis se postupně přesunul mezi nevyřešené případy. Nikdo tehdy netušil, že rozuzlení bude jednou záviset na mladé ženě, která s loupeží neměla vůbec nic společného.
V roce 2007 dorazila na policii v Jü-chuanu zpráva z provincie An-chuej. Hledaný Čchen Er podle ní zahynul při dopravní nehodě a úřady mu zrušily registraci trvalého pobytu, v Číně známou jako chu-kchou. Doklady vypadaly v pořádku, úmrtní list byl úplný, a tak policisté pátrání ukončili. Případ, který je stál roky práce, se uzavřel jedním úředním dopisem. Nehoda se podle pozdějšího vyšetřování stala 8. prosince 2007 v obvodu Lang-ja ve městě Čchu-čou. Zemřeli při ní dva lidé a další tři se zranili. Mezi oběťmi byl mladý muž, který se podle čínských médií právě vracel autem z Nankingu.
Podivná stopa po devatenácti letech
V dubnu 2026 procházeli policisté v Jü-chuanu staré případy a narazili na útržkovitou informaci z An-chueje. Týkala se muže, který prý dlouhá léta žil pod identitou svého
zesnulého dvojčete. Kriminalista Lung Jü-wen si podle portálu Guangming Online vytáhl spis z roku 2002 a začal porovnávat jména, původ i rodinné vazby. Shody byly tak výrazné, že vedení zřídilo zvláštní vyšetřovací tým.
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Papíry přitom mluvily jasně. Matrika, dopravní policie, soudní lékaři i pohřební služba shodně uváděli, že zemřel Čchen Er, a sousedé z rodné vesnice potvrzovali, že rodina tehdy pohřbila mladšího ze dvou synů. Původní spis k nehodě se vyšetřovatelům zpočátku nepodařilo získat, a tak museli hledat jinou cestu k pravdě.
Zlom přinesly úřední snímky. Na fotografiích z doby před nehodou šlo obě dvojčata podle serveru
Chuanguan News spolehlivě rozlišit. Když ale policisté porovnali starší fotku staršího bratra, kterého média uvádějí jako Čchen Ta, se snímkem, který do jeho záznamů přibyl po nehodě, nápadně se lišily. Navíc zjistili, že o změnu jména a nový doklad požádal údajný Čchen Ta pouhých devět dní poté, co úřady zapsaly smrt jeho bratra.
Vyšetřovatelé začali tušit, co se mohlo stát. Při zápisu úmrtí podle nich Čchen Er předložil vlastní řidičský průkaz, takže úřady jako zemřelého zapsaly jeho, a ne bratra, který ve skutečnosti seděl za volantem. Matka a sestra hledaného muže ale na otázky o nehodě odpovídaly vyhýbavě a s policií nespolupracovaly. Vyšetřovatelé proto potřebovali někoho, kdo dvojčata znal zblízka a neměl důvod nic tajit.
Svatba, která se nikdy nekonala
Stopa vedla k ženě, kterou čínská média uvádějí jen jako paní Teng. Před nehodou chodila s Čchen Ta a podle serveru
Chuanguan News už spolu měli domluvenou svatbu. Po tragédii se jejich cesty rozešly a dál spolu nebyli v kontaktu. Policisté ji vyhledali ve městě Che-fej. Když jí vysvětlili, oč jde a jaké má povinnosti podle zákona, potvrdila jim to, co rodina celé roky popírala. Při nehodě v roce 2007 nezemřel Čchen Er, ale její snoubenec Čchen Ta. Krátce nato vydala dopravní policie v Čchu-čou i původní spis k nehodě a ten její slova potvrdil.
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Čchen Er mezitím žil pod novým jménem v Ču-chaji v provincii Kuang-tung, městě na pobřeží u ústí Perlové řeky, daleko od rodné provincie i od místa loupeže. Policisté si pro něj dojeli 4. června 2026 a zadrželi ho. Biologický vzorek, který mu odebrali, se podle čínských médií shodoval se stopou zajištěnou při loupeži v roce 2002. Případ teď posuzuje prokuratura.
Podle čínského trestního zákoníku hrozí podezřelému tři až deset let vězení, uvedl hongkongský deník South China Morning Post, jehož článek převzal malajsijský
The Star. Příběh se rychle rozšířil po čínském internetu. Diskutující podle deníku soucítili hlavně s bývalou snoubenkou, jiní se ptali, zda se kvůli krytí hledaného muže neprovinily i jeho matka a sestra.
Čínská média příběh uzavřela větou, že každé protiprávní jednání nakonec vyjde najevo. V Jü-chuanu si na to počkali skoro čtvrt století.
Zdroje: Phoenix News, Guangming Online, Chuanguan News, The Star