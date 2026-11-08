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Hitler odešel z pivnice o třináct minut dřív. Truhlář Georg Elser připravoval atentát celé měsíce

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V mnichovské pivnici měl 8. listopadu 1939 promluvit Adolf Hitler. Pod řečnickým místem však tikal mechanismus, který tam po desítkách nocí tajné práce ukryl osamělý německý truhlář. Exploze přišla přesně podle plánu, jenže Hitler už byl pryč. Georg Elser přitom neměl za sebou žádnou velkou odbojovou organizaci. Jeho příběh odhaluje nejen pozoruhodnou přípravu atentátu, ale i to, proč mu dlouho nevěřili vlastní krajané.
Hitler odešel z pivnice o třináct minut dřív. Truhlář Georg Elser připravoval atentát celé měsíce

Hitler odešel z pivnice o třináct minut dřív. Truhlář Georg Elser připravoval atentát celé měsíce

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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