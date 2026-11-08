Hitler odešel z pivnice o třináct minut dřív. Truhlář Georg Elser připravoval atentát celé měsíce

Muž, který čekal, až v budově všichni odejdou
V létě 1939 se v mnichovské pivnici Bürgerbräukeller opakoval nenápadný rituál. Do podniku přicházel muž, který vypadal jako běžný host. Počkal do zavírací doby a v určitou chvíli se schoval, aby mohl zůstat uvnitř i po odchodu personálu. Jmenoval se Georg Elser. Nebyl důstojníkem, neměl vlivné politické kontakty a neměl k dispozici zvláštní vojenskou techniku. Byl vyučený truhlář a hodinářsky zručný řemeslník, který se rozhodl zabít Adolfa Hitlera.
Elser si vybral místo, kam Hitler pravidelně přijížděl připomínat neúspěšný nacistický puč z roku 1923. Každý 8. listopad zde pronášel projev ke starým stranickým souputníkům. Pravidelnost byla pro atentátníka výhodou: mohl předpokládat, kde bude Hitler stát a kdy se v místnosti shromáždí nacistická elita. V těžkém sloupu za řečnickým místem začal Elser postupně vyhlubovat prostor pro nálož a časovací zařízení.
Práce musela být tichá. Odstraňoval malé množství materiálu a snažil se neupozornit na stavební úpravy. Podle pozdějších výpovědí využíval také hluku splachování toalet, aby zakryl zvuky nářadí. Když ráno odešel, musela místnost vypadat stejně jako předtím. Příprava trvala mnoho nocí a vyžadovala přesnost, která odporuje představě nepromyšleného zoufalého činu.
Proč se rozhodl jednat sám
Elser se narodil roku 1903 v jižním Německu a prožil meziválečné období jako řemeslník. Měl zkušenosti s prací se dřevem a kovem, věnoval se hudbě a nebyl součástí žádné významné konspirační skupiny. Nacionalistické a nacistické nadšení jeho okolí nesdílel. Odmítal veřejné projevy loajality k režimu a vnímal zhoršování postavení zaměstnanců i sílící nebezpečí války.
Z jeho pozdějších výslechů vyplývá, že chtěl zabránit dalšímu válečnému konfliktu a zastavit nacistické vedení. Historikové samozřejmě musí s výslechovými záznamy pořízenými v rukou gestapa zacházet kriticky. Přesto se Elserovy motivy dají porovnávat s jeho životem a konkrétními kroky před atentátem. Nešlo o to, že by až v listopadu 1939 náhle zjistil, jak je nacistický režim nebezpečný. Rozhodnutí zrálo už před vypuknutím války.
Podnikl také práci v kamenolomu, kde získal přístup k výbušninám. Připravoval mechanismus s časováním tak, aby mohl po instalaci opustit Mnichov. Nevyžadoval, aby u exploze sám zemřel, a plánoval útěk přes německo-švýcarskou hranici. V jeho uvažování se spojila politická motivace s přesností řemeslníka. To z něj dělá neobvyklou postavu protinacistického odporu: člověka, který nespoléhal na rozkaz, ale na vlastní rozhodnutí.
Zápis ze spisu gestapa o Georgu Elserovi, FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC BY-SA 3.0
Osmý listopad: všechno fungovalo, kromě jediného předpokladu
Hitler dorazil do Bürgerbräukelleru podle očekávání. Projev však tentokrát ukončil dřív než při obvyklých dlouhých vystoupeních. Kvůli okolnostem cesty zpět do Berlína musel změnit dopravní plán a odjet vlakem. O něco dříve tak opustil sál, který byl stále plný jeho stoupenců.
Ve 21 hodin a 20 minut vybuchla nálož ukrytá ve sloupu. Exploze zničila velkou část řečnického prostoru a zřítila části stropní konstrukce. Zahynulo osm lidí a desítky dalších byly zraněny. Hitler s nejbližšími spolupracovníky už ovšem v pivnici nebyl. Podle běžně uváděné chronologie jej dělilo od výbuchu pouhých třináct minut.
Pokušení napsat, že „třináct minut mohlo změnit všechny dějiny“, je pochopitelné, ale takový výrok je nutně spekulací. Smrt diktátora na začátku války by mohla mít obrovské důsledky, jejich konkrétní podobu však neznáme. Jisté je pouze to, že Elserovo zařízení explodovalo v zamýšlenou dobu, zatímco rozhodující osoba se už vzdálila. Z technického hlediska plán téměř vyšel. Z politického selhal.
Zatčení, mučení a nepohodlná pravda
Elsera zatkli pohraničníci u Kostnice ještě před samotným výbuchem, když se pokoušel dostat do Švýcarska. Následné vyšetřování jej spojilo s atentátem. Gestapo však zprvu odmítalo uvěřit, že by tak pečlivě připravený čin dokázal uskutečnit jediný člověk. Nacistická propaganda jej líčila jako nástroj cizích tajných služeb, protože přiznat existenci osamělého německého odpůrce režimu se nehodilo do obrazu jednotného národa.
Elser byl vězněn a vyslýchán. Nakonec skončil v koncentračním táboře Dachau, kde jej nacisté 9. dubna 1945 zavraždili, jen několik týdnů před koncem války v Evropě. Na rozdíl od některých účastníků pozdějšího důstojnického atentátu z července 1944 se nestal okamžitě uctívaným symbolem odporu. Jeho čin dlouho provázely konspirační dohady, včetně tvrzení, že šlo o nacistickou provokaci.
Historický výzkum, zejména analýza dochovaných výslechů a dalších dokumentů, však postupně prokázal, že Elser nebyl jen nastrčenou figurou. Jednal z vlastního přesvědčení a atentát připravil s mimořádnou samostatností. Tento závěr má význam i pro širší dějiny odporu: ukazuje, že mezi odpůrci Hitlera nebyli jen generálové, diplomaté a lidé s přístupem k mocenským kruhům.
Co po něm zůstalo
Georg Elser nemohl vědět, že za několik let získá jeho jméno postavení jedné z důležitých připomínek německého protinacistického odporu. V roce 1939 byl z hlediska režimu nebezpečný právě tím, že narušoval představu všeobecného souhlasu. Na druhé straně jeho čin vyvolal i smrt nevinných lidí v pivnici; není důvod tento následek zamlčovat nebo jej vymazat ze skutečné bilance.
Příběh lze vyprávět bez romantizace násilí. Podstatná je přesnost, s níž jeden řemeslník dokázal dlouhé týdny skrývat přípravy, i skutečnost, že jeho osobní rozhodnutí nevzniklo v bezpečí poválečného odstupu. Osmého listopadu 1939 ještě nikdo neznal konečnou podobu nacistické genocidy ani rozsah války, která začala teprve před dvěma měsíci. Elser přesto pokládal režim za tak nebezpečný, že se rozhodl jednat. V historii zůstal jako muž, jehož bomba neselhala. Selhal jeho odhad, jak dlouho Hitler zůstane v místnosti.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], WDR – 8. November 1939: Georg Elser verübt Bombenattentat auf Hitler [2], Gedenkstätte Deutscher Widerstand – Georg Elser [3], Deutsches Historisches Museum – LeMO, Widerstand gegen den Nationalsozialismus [4], img ai generated