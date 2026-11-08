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Kvíz: Což takhle dát si špenát? Detaily z téhle bláznivé české komedie si pamatují jen opravdoví fanoušci

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Legendární komedie Což takhle dát si špenát nabízí bláznivý experiment, neobvyklé postavy a spoustu komických situací. Vladimír Menšík a Jiří Sovák v ní rozehrávají příběh, v němž se obyčejný špenát stane součástí vynálezu, který dokáže lidem vrátit mládí. Jak dobře si tuhle klasiku s prvky sci-fi p
Kvíz: Což takhle dát si špenát? Detaily z téhle bláznivé české komedie si pamatují jen opravdoví fanoušci

Kvíz: Což takhle dát si špenát? Detaily z téhle bláznivé české komedie si pamatují jen opravdoví fanoušci

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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