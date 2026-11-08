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Bolí mě nohy, volejte fyzioterapeuta! Medveděv na kurtu v Paříži předvedl další scénu

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Dennívýzva
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Dvě rýhy na kurtu, napomenutí a tenista, který odmítá pokračovat. Daniil Medveděv v Paříži v úvodním zápase podlehl Peruánci Ignaciu Busemu 4:6, 4:6. Víc než porážka ale zaujala jeho hádka s rozhodčím a supervizorem.
Bolí mě nohy, volejte fyzioterapeuta! Medveděv na kurtu v Paříži předvedl další scénu

Bolí mě nohy, volejte fyzioterapeuta! Medveděv na kurtu v Paříži předvedl další scénu

Zdroj: profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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