NHL po noci: Nečas čtyřmi body sestřelil Detroit, Carolina dala devět gólů a McDavid dál útočí na rekord

Sobotní NHL nabídla mimořádně pestrý program. Vedle vysokých vítězství přišly dva obraty dokončené v prodloužení, další velký výkon českého útočníka a pokračování série Connora McDavida, který boduje od začátku sezony. Nejvýraznější českou stopu zanechal Martin Nečas: dvě branky a dvě asistence proti Detroitu.
Colorado – Detroit 4:0: Nečas čtyřmi body rozebral Red Wings
Martin Nečas byl jednou z největších postav zápasu v Denveru. Český útočník vstřelil dvě branky a u dalších dvou asistoval, takže se podílel na všech gólech Avalanche. Nathan MacKinnon a Cale Makar přidali po gólu a dvou asistencích. Mackenzie Blackwood zastavil všech 27 střel a vychytal čisté konto.
Colorado rozhodlo ve druhé a třetí třetině. Nečas otevřel skóre při přesilovce v polovině utkání a ve třetí části zvýšil na 3:0. Domácí přidali celkem tři přesilovkové góly, což dobře ilustruje rozdíl ve využití speciálních situací. Detroit neskóroval a prodloužil nepříjemnou sérii porážek.
VIDEO Carolina – Chicago 9:2: Blackhawks po debaklu zavřeli kabinu
Carolina vedla po první třetině 4:0 a po druhé už 7:0. Jordan Martinook a Andrej Svečnikov skórovali dvakrát, Sebastian Aho přidal gól a dvě asistence. Chicago sice ve třetí třetině zásluhou Romana Kantserova a Connora Bedarda upravilo skóre, ale další dvě branky domácích stanovily konečný debakl 9:2.
Blackhawks po zápase uspořádali hráčskou schůzku bez trenérů. Pro klub, který prochází nepovedeným vstupem do sezony, je to výrazný signál nespokojenosti. Carolina naopak před cestou do Finska na zápasy Global Series ukázala mimořádnou ofenzivní formu.
VIDEO Edmonton – Vancouver 4:2: Draisaitl skóroval dvakrát, McDavid bodoval poosmnácté v řadě
Leon Draisaitl zaznamenal dva góly a asistenci, Connor McDavid připravil tři branky a protáhl svou bodovou sérii od začátku sezony na 18 utkání. Edmonton vyhrál 4:2 a Vancouver naopak prodloužil čekání na vítězství.
Canucks ještě v závěru snížili na rozdíl jediné branky, ale Draisaitl druhou trefou do prázdné branky výsledek uzavřel. Pro Oilers je vedle dvou bodů důležitá McDavidova konzistence: i v utkání, kde nebyl střelcem, dokázal řídit produktivitu týmu.
VIDEO Minnesota – Tampa Bay 3:4 po prodloužení: Kučerov dokončil obrat
Minnesota vedla v první třetině 2:0 a později také 3:1, přesto odešla poražena. Jake Guentzel dvěma góly stáhl náskok, Charle-Edouard D'Astous vyrovnal při hře šest na čtyři a Nikita Kučerov rozhodl v přesilovce v čase 63:23.
Wild tentokrát nevydrželi s vedením až do konce, Lightning však ukázali odolnost a schopnost využít početní výhody v nejdůležitějších momentech. Kučerov přidal k vítěznému gólu asistenci.
VIDEO NY Islanders – New Jersey 4:5 po prodloužení: Hughes rozhodl návrat z dvougólové ztráty
Islanders vedli po dvou třetinách 4:2, ale New Jersey se v závěrečné části nadechlo k návratu. Luke Evangelista snížil, Dougie Hamilton vyrovnal v přesilovce a Jack Hughes po 78 sekundách prodloužení rozhodl samostatným únikem.
Ilya Sorokin v brance Islanders zvládl 45 zákroků, přesto jeho tým nezískal druhý bod. Devils naopak protáhli vítěznou sérii a znovu ukázali, že dokážou otáčet zápasy i proti soupeři, který je dlouho drží na uzdě.
VIDEO Seattle – NY Rangers 3:4: Čtyři góly nestačily k pohodlnému závěru
Rangers vybudovali během prvních dvou třetin vedení 4:0. Prosadili se Gabe Perreault, Tye Kartye, Jaroslav Chmelař a Pavel Dorofejev. Seattle ale ve třetí třetině skóroval třikrát díky Kaapu Kakkovi, Jordanu Eberlemu a Vince Dunnovi.
Na vyrovnání už domácím čas nezbyl. Z téměř hotového zápasu se tak stalo drama, které Rangers nakonec zvládli, ale ukázalo i to, jak riskantní může být nechat soupeři celou třetinu na návrat.
VIDEO Washington – Florida 4:3: Capitals uspěli v těsném duelu
Washington získal doma dva body po vítězství 4:3 nad Floridou. Panthers se drželi v kontaktu a rozhodnutí padlo v základní hrací době. Pro Capitals je to důležitá výhra proti soupeři, který umí dlouho kontrolovat tempo a trestat obranné chyby. Samotné skóre ale naznačuje, že žádný z týmů neměl zápas bezpečně ve svých rukou.
VIDEO Nashville – St. Louis 3:1: Predators ubránili domácí zápas
Nashville porazil St. Louis 3:1. Blues otevřeli svůj střelecký účet už v první třetině, ale další góly nepřidali. Predators zápas postupně převzali a rozhodli ve druhé a třetí části. Pro Nashville šlo o vítězství, v němž se neprosadila žádná ofenzivní divočina; podstatnější byla trpělivost a obranná disciplína.
VIDEO Toronto – Montreal 2:4: Canadiens vyhráli v tradiční rivalitě
Montreal vstoupil do zápasu v Torontu aktivněji a po dvou třetinách vedl 3:0. Maple Leafs sice dokázali ve třetí části dvakrát skórovat, ale Canadiens nepustili náskok a zvítězili 4:2. Pro hosty šlo o výsledek, který se počítá dvojnásob právě kvůli dlouhé rivalitě obou kanadských klubů.
VIDEO Ottawa – Utah 4:2: Senators rozhodli třetí třetinou
Souboj Ottawy s Utahem byl po první třetině vyrovnaný 1:1 a druhá třetina změnu skóre nepřinesla. Senators však v závěrečné části přidali tři branky, Utah odpověděl pouze jednou a domácí získali vítězství 4:2. Rozhodující byla schopnost Ottawy vystupňovat tlak v závěru, nikoli jeden předčasně rozhodnutý úsek utkání.
VIDEO Dallas – San Jose 4:3: Stars uspěli v těsném zápase
Dallas porazil San Jose 4:3. Už první třetina přinesla čtyři branky a Stars si z ní odnesli vedení 3:1. Sharks se v prostřední části přiblížili, ale Dallas udržel jednobrankový rozdíl až do konce. San Jose tak znovu doplatilo na inkasované góly z úvodu, které se později napravují obtížně.
VIDEO Los Angeles – Pittsburgh 2:5: Penguins zvládli západní výjezd
Pittsburgh vstřelil tři góly už v první třetině a proti Los Angeles si vytvořil rozhodující náskok. Kings dvakrát snížili, ale hosté pokaždé dokázali znovu odskočit a zvítězili 5:2. Pro Pittsburgh šlo o důležité vítězství v utkání, kde od začátku držel skóre ve svůj prospěch.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Hurricanes 9:2 Blackhawks [ 2 ], NHL.com – Nečas has four points, Avalanche blank Red Wings [ 3 ], NHL.com – Oilers 4:2 Canucks [ 4 ], NHL.com – Kucherov scores in overtime, Lightning beat Wild [ 5 ], NHL.com – Jack Hughes wins it in OT, Devils beat Islanders [ 6 ], NHL.com – Rangers hold off Seattle [ 7 ], NHL results – Saturday, November 7 [ 8 ].