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NHL po noci: Nečas čtyřmi body sestřelil Detroit, Carolina dala devět gólů a McDavid dál útočí na rekord

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Martin Nečas nastřílel dva góly a přidal dvě asistence při výhře Colorada 4:0 nad Detroitem. Carolina rozdrtila Chicago 9:2, Nikita Kučerov rozhodl obrat Tampy proti Minnesotě v prodloužení a Jack Hughes dokončil návrat New Jersey z 2:4. Connor McDavid prodloužil bodovou sérii na 18 utkání. Sobotní program NHL přinesl dvanáct zápasů a několik výrazných příběhů.
NHL po noci: Nečas čtyřmi body sestřelil Detroit, Carolina dala devět gólů a McDavid dál útočí na rekord

NHL po noci: Nečas čtyřmi body sestřelil Detroit, Carolina dala devět gólů a McDavid dál útočí na rekord

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 09:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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