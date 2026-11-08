U Schönbrunnu začínají vánoční trhy už 6. listopadu. Vstup je zdarma, některé atrakce ale nestihnete

Trh před vídeňským zámkem letos potrvá do 6. ledna 2027. Začíná tak více než tři týdny před první adventní nedělí. Pro listopadový výlet nabízí několik hodin navíc oproti procházce zahradami. V předvánoční části sezony bude otevřeno denně od 10 do 21 hodin, zatímco park se v listopadu zavírá v 17.30.
Nejdříve procházka, potom stánky
Při odpoledním příjezdu proto dává smysl zamířit nejprve za zámek. Běžně přístupnou část parku lze během otevírací doby navštívit zdarma. Procházku je potřeba dokončit před uzavřením bran a potom se vrátit na čestné nádvoří. Kdo přijede až večer, může si naplánovat samotný trh.
Schönbrunn má pro zimní návštěvníky i další omezení. Kašny mají zimní přestávku od poloviny října do dubna. Některé samostatně provozované zahradní atrakce navíc končí sezonu na začátku listopadu. Zimní procházku je proto lepší postavit na cestách parkem a pohledu na zámecký areál.
O svátcích se mění hodiny
Na Štědrý den stánky zavřou už v 16 hodin. Od 25. prosince do 6. ledna bude provoz končit v 19 hodin. Bezplatný vstup se vztahuje na trh, při plánování rozpočtu je ale potřeba zvlášť počítat s občerstvením a případnými placenými zážitky. Pro návštěvu zámeckých interiérů platí vlastní nabídka vstupenek.
Schönbrunn nabízí víc než kulisu pro vánoční fotografii. Zámecký park byl veřejnosti zpřístupněn kolem roku 1779 a společně se zámkem je od roku 1996 na seznamu světového dědictví UNESCO. Z čestného nádvoří tak lze během jediné návštěvy přejít od sezonních stánků k prostoru, který sloužil císařskému dvoru. Procházka hlavní osou zahrady pomůže pochopit i rozměry areálu, které se při pohledu od hlavního vstupu snadno podcení.
Od císařského sídla ke Glorietě
Cílem delší procházky může být Glorieta na návrší za zámkem. Klasicistní kolonáda vznikla v roce 1775 podle návrhu architekta Johanna Ferdinanda Hetzendorfa von Hohenberg. Od zámku je vidět jako výrazné zakončení zahradní kompozice. Kdo vystoupá blíže k němu, získá jinou perspektivu na celý areál. Pro tuto část výletu se hodí pevná obuv a dostatek denního světla, zvlášť po dešti nebo při prvních mrazech.
Rodinný program lze sestavit podle délky pobytu. Při kratší návštěvě stačí projít hlavní zahradní osu a vrátit se ke stánkům. Pokud chcete až na návrší, vyhraďte pro park samostatnou část odpoledne. Výstup a návrat je lepší dokončit ještě před zimní zavírací dobou. Teplé občerstvení na nádvoří pak může být přirozenou poslední zastávkou, místo aby se celý výlet odehrál ve spěchu mezi parkem a trhem.
Při cestě s dětmi lze přidat Dětské muzeum Schönbrunn, které má vlastní vstupenky a podle zámeckého návštěvního přehledu funguje denně od 10 do 17 hodin s posledním vstupem v 16 hodin. Je to samostatná možnost pro případ, že se venkovní program kvůli počasí zkrátí. Kombinaci muzea, zahrady a trhu už je rozumné pojmout jako celodenní návštěvu. Samotné stánky si potom nechte až na závěr.
wien.gv.at, schoenbrunn.at