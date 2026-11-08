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U Schönbrunnu začínají vánoční trhy už 6. listopadu. Vstup je zdarma, některé atrakce ale nestihnete

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Vídeňský Schönbrunn otevírá vánoční trh už v pátek 6. listopadu. Na čestném nádvoří se objeví přes 90 stánků a vstup do této části adventního programu je zdarma. Kdo chce spojit nákupy s procházkou zámeckým parkem, měl by přijet ještě za světla.
Schönbrunn a jeho zahrady. Archivní ilustrační fotografie.

Schönbrunn a jeho zahrady. Archivní ilustrační fotografie.

Zdroj: wirestock / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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