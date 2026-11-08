Novinky týdne na Netflixu: Návrat špionážního thrilleru s Keirou Knightley a komedie se 100% hodnocením, kterou Češi úplně míjí

Bass X Machina
Robotické paže, mechanická monstra a rasové předsudky. I takto může vypadat Divoký západ ve steampunkovém světě. Nejnovější sci-fi anime
Bass x Machina sleduje alternativní příběh bývalého otroka Basse Reevese, který se po občanské válce živí jako lovec odměn.
S mechanickou rukou a vlastními démony se vydává na poslední zakázku do nebezpečných pustin, kde doprovází mladou vynálezkyni Danu pátrající po zmizelém strýci. Cestou čelí bývalým konfederačním vojákům i těm, kteří chtějí nespravedlivý řád svrhnout násilím. Bass přitom musí rozhodnout, jestli bude sloužit zákonům společnosti, která ho sama odmítá, nebo se nechá pohltit vlastním hněvem.
Psí Vánoce (A Dog's Perfect Christmas)
Když se rodina začne rozpadat, někdy je potřeba čtyřnohý hrdina, který ji znovu přivede k sobě. Rodinný snímek
Psí Vánoce vypráví basset Winstead, který si bere nelehký úkol – zachránit své blízké dřív, než nastane Štědrý večer. Jeho rodina se totiž ocitla v krizi. Dědeček Sander se po smrti manželky uzavřel do sebe a s dospívající vnučkou Ellou si příliš nerozumí.
Když navíc její maminka Juliana vážně onemocní a lékaři ji uvedou do umělého spánku, hrozí, že se rodinné pouto definitivně přetrhne. Winstead se ale nehodlá vzdát a do svého plánu zapojuje také neposedné štěně corgiho Ruby, které do už tak napjaté domácnosti přináší pořádnou dávku chaosu i radosti.
Unesená: Natalee Holloway (Taken: Natalee Holloway)
Třídílný dokument
Unesená: Natalee Holloway se vrací k záhadnému zmizení osmnáctileté studentky, která v květnu 2005 slavila s přáteli dokončení střední školy, ale domů už se nikdy nevrátila. Natalee byla naposledy viděna, jak odjížděla z nočního klubu v autě se třemi muži, mezi nimiž byl i hlavní podezřelý Joran van der Sloot. Následovalo rozsáhlé pátrání, zatýkání a propuštění podezřelých. Rovněž řada falešných stop a protichůdných výpovědí, které případ na dlouhá léta zahalovaly do nejistoty.
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Její matka Beth Holloway se odmítla vzdát a neúnavně hledala odpovědi, zatímco vyšetřování postupně přerostlo v mezinárodní kauzu. Po téměř dvou desetiletích přišel zásadní zlom. V roce 2023 van der Sloot přiznal, že Natalee zabil a její tělo hodil do oceánu. Její ostatky se nikdy nenašly.
Zbývá rok života, kup si muže (One Year to Live, Buy a Man)
Co když vám zbývá poslední rok života a konečně si tak můžete dovolit přestat šetřit? Romantické drama
Zbývá rok života, kup si muže vypráví příběh čtyřicetileté Júi Katakura, která celý život považuje lásku i manželství za špatnou investici a pečlivě hlídá každou korunu. Když se však při preventivním vyšetření dozví, že jí zbývá pouhých dvanáct měsíců, rozhodne se dosavadní pravidla hodit za hlavu.
Do cesty jí vstoupí růžovovlasý hostitel Sena, který potřebuje půjčit peníze, a Júi si ho místo toho za 720 tisíc jenů doslova „koupí“. Společně pak vyrážejí plnit obyčejná přání, která si dosud odpírala. Od návštěvy kina přes hernu až po bezstarostné nákupy. Zpočátku neobvyklá dohoda postupně sbližuje dva osamělé lidi, kteří se učí důvěřovat jeden druhému. Jenže čím silnější pouto mezi nimi vzniká, tím bolestnější je vědomí, že jejich společný čas má pevně danou hranici.
Gang Over (Overacting)
Aby svému otci vrátila radost ze života, rozpoutá dceruška v akční komedii
Gang Over pořádné policejní šílenství. Film sleduje bývalého legendárního policistu Winaje, kterému kvůli zhoršující se paměti splývá současnost s dobou jeho největší slávy.
Jeho dcera Woranuch proto s pomocí bývalého přítele a party kamarádů začne inscenovat falešné policejní zásahy, aby mu dopřála pocit, že je znovu hrdinou. Jenže jejich hrané mise se rychle vymknou kontrole. Do akce se vloží skuteční policisté a na scéně se navíc objeví i Winajův dávný úhlavní nepřítel, který tentokrát páchá opravdové zločiny.
Černá holubice (Black Doves): 2. řada
Helen Webb v podání
Keiry Knightley se v druhé řadě špionážního thrilleru Černá holubice ocitá v ještě nebezpečnější hře, kde může přijít nejen o vlastní život, ale i o všechno, co se snaží chránit. Dvojka navazuje na události, které Helen a nájemného zabijáka Sama Younga zavedly hluboko do londýnského podsvětí. Helen dál pracuje pro tajnou organizaci a předává jí informace, jenže její manžel Wallace se mezitím chystá stát britským premiérem.
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S rostoucím politickým vlivem její rodiny se tak Helenin dvojí život stává ještě riskantnějším. Když se navíc její šéfka paní Reed ocitá v hledáčku nebezpečných intrik, Helen se musí znovu spojit se Samem, který se mezitím potlouká po londýnských barech a přijímá stále pochybnější zakázky. Společně se pouštějí do dalšího pátrání, které je vtahuje do spletité sítě vražd a mocenských her.
Sever na druhou (North of North): 2. řada
První řada komedie
Sever na druhou ve světě slavila pořádný úspěch a na Rotten Tomatoes si dokonce stále drží 100% hodnocení. Čeští diváci jí však moc pozornosti nevěnovali. V pokračování tohoto kousku se Siaja snaží konečně vybudovat život podle svých představ. V zasněžené osadě Ice Cove chce získat větší zodpovědnost v komunitním centru, poznat svou dosud neznámou nevlastní sestru a po rozvodu se znovu otevřít lásce. Nebo alespoň povedenému rande.
Do toho vychovává dceru Bun společně se svou matkou Neevee a nově nalezeným otcem Alistairem. Siaja už ví, že zničit si život jedním impulzivním rozhodnutím je snadné, ale napravit ho vyžaduje mnohem víc úsilí. Ani za mrazivé zimy se proto nevzdává naděje, že ji čeká něco lepšího.
Neochráněná: Vražda v Galici (Unprotected: Murder in Galicia)
Věděli, že jí hrozí nebezpečí a přesto ji nedokázali ochránit. Dokument
Neochráněná: Vražda v Galicii rekonstruuje skutečný případ Isabel Fuentes, kterou v roce 2015 brutálně napadl manžel – po útoku skončila v nemocnici v kómatu. Zatímco se pomalu zotavovala, vyšetřovatelé měli podezření, že za násilím stojí její partner.
Seržant Občanské gardy se snažil prosadit ochranná opatření. Jeho varování však zůstala nevyslyšena. O 37 dní později se manžel dostal k Isabel do nemocničního pokoje a několikrát ji bodl nožem. Jeho útok nepřežila. Na dokument už příští týden naváže kriminální minisérie
Vražda v Galicii.
Obléhání (Under Siege)
Stovky rukojmích, ozbrojení povstalci a vojenský zásah, který se mění v krvavou tragédii. Přesně takto bychom mohli popsat thriller
Obléhání natočený podle skutečnosti. Děj diváky přenáší do Bogoty, kde 6. listopadu 1985 členové levicového partyzánského hnutí M-19 obsazují Justiční palác a berou si do zajetí více než tři stovky lidí včetně soudců Nejvyššího soudu, zaměstnanců a civilistů.
Budova se během několika hodin mění v dějiště zoufalého boje o přežití, zatímco armáda zahajuje operaci, která má dostat palác zpět pod kontrolu. Dvoudenní obléhání však končí katastrofou.
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Nejméně 94 lidí umírá a další mizí beze stopy. Seriál sleduje nejen samotný útok a dramatické chvíle uvnitř budovy, ale také bolest rodin, které se ani po desetiletích nevzdávají pátrání po svých blízkých. Do tragédie se navíc vkrádají otázky, na něž dodnes neexistují jasné odpovědi. Co se při zásahu skutečně odehrálo a kdo nese odpovědnost za osud pohřešovaných? Protože obléhání skončilo, ale boj o pravdu pokračuje.
Případně láska (Possible Love)
Jihokorejský snímek
Případně láska sleduje dva manželské páry, jejichž životy se protnou při natáčení dokumentu o lidech, kteří přišli o práci. Mi-ok žije s manželem Ho-seokem, propuštěným dělníkem, a jejich malým synem v obyčejných poměrech. Jejich protějškem je zámožná dokumentaristka Ye-ji a její manžel Sang-woo, kteří na první pohled vedou úplně jiný život.
Když Ye-ji začne natáčet Mi-okinu rodinu, mezi oběma ženami vzniká přátelství, které postupně odkrývá nejen rozdíly v jejich společenském postavení, ale také potlačované emoce a nenaplněné touhy. Mi-ok navíc začíná přitahovat nečitelný Sang-woo, čímž se vztahy mezi oběma páry ještě více komplikují. Zatímco kamera zachycuje život jedné rodiny, do popředí se dostávají problémy té druhé.
Zdroje: Variety, About.Netflix