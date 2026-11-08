Norris má pole position, ale Brazílie nachystala úplně jiný závod. Favorité vyrážejí z hloubi pole

Sobotní kvalifikace na Velkou cenu São Paula nebyla jen soubojem o nejrychlejší kolo. Byla to zkouška odhadu, nervů a schopnosti vyjet ve správnou chvíli. Déšť přinesl dlouhé zpoždění, aquaplaning poslal jezdce mimo trať a pořadí ovlivní také tresty, které se samotnou rychlostí v kvalifikaci nesouvisejí.
Náročný večer zvládl nejlépe Lando Norris. Jezdec McLarenu zajel čas 1:27,470 a porazil George Russella o 204 tisícin sekundy. Třetí skončil Kimi Antonelli, čtvrtý Charles Leclerc. Jenže takto do nedělního závodu nevyrazí. Russell má pětimístný trest, Leclerc desetimístný, a Antonelli se posune vedle Norrise do první řady. Liam Lawson a Nico Hülkenberg obsadí druhou.
První řada: muž, který kvalifikaci zvládl, proti muži, který už má titul
Norris má před sebou čistou trať a možnost rozhodovat o tempu v prvních zatáčkách. Antonelli vedle něj však není jen mladý vyzyvatel. Nový mistr světa přijel do Brazílie s vědomím, že jezdecký titul už má jistý a Mercedes stále hraje o konstruktérský triumf.
Pro oba je úvod závodu zásadní, ale z jiného důvodu. Norris potřebuje proměnit výhodnou startovní pozici v kontrolu. Antonelli může riskovat aktivněji, zároveň ale musí myslet na body důležité pro Mercedes. Na Interlagosu se navíc může během několika minut změnit přilnavost trati a pravidla běžného souboje dvou nejrychlejších monopostů přestanou platit.
Hülkenberg jako překážka, kterou favorité nečekali
Jedním z největších příběhů kvalifikace je Nico Hülkenberg. Audi kvůli technickým problémům přišlo o páteční přípravu německého jezdce, přesto dokázal v dešti zajet šestý čas. Po penalizacích soupeřů se posouvá na čtvrté místo. Pro tým jde o nejlepší kvalifikační výsledek sezony.
Závodní rychlost samozřejmě nelze odvozovat pouze z jednoho kola na mokré trati. Start ze druhé řady však poskytuje Hülkenbergovi možnost, kterou Audi letos příliš často nemělo: nemusí se nejprve prodírat polem, aby začalo bojovat o výrazný bodový výsledek.
Hamilton, Leclerc a Verstappen: předjíždění nebude zdarma
Lewis Hamilton skončil v kvalifikaci jedenáctý, Max Verstappen neměl ve druhé části měřený čas a do hry vstupují také jejich tresty spojené s pohonnými jednotkami. Leclerc k tomu přidává penalizaci deseti míst. Rychlí jezdci se tedy mohou v úvodu potkávat v provozu, který by při standardním rozložení sil neexistoval.
Předjíždění na Interlagosu je reálné, ale každé kolo za pomalejším vozem znamená ztrátu času, teplotní komplikace s pneumatikami nebo další riziko v dešti. Pokud se podmínky budou měnit, rozdíl mezi správnou a špatnou strategií se může násobit.
Norris si z kvalifikace odnesl nejlepší pozici. Nemá však jistotu jednoduchého závodu. Nedělní Grand Prix, jejíž start je plánován na 17:00 SEČ, ukáže, kdo zvládne nejen rychlou jízdu, ale také chaos vytvořený počasím a penalizacemi.
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Zdroje: Vše o sportu [1], FIA – Norris takes São Paulo pole as rain-hit qualifying delivers drama [2], Formula 1 – Official Sao Paulo Grand Prix schedule and results [3], Formula 1 – What the teams said after qualifying [4].