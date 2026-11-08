Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Norris má pole position, ale Brazílie nachystala úplně jiný závod. Favorité vyrážejí z hloubi pole

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lando Norris ovládl mokrou kvalifikaci v São Paulu, zatímco George Russell a Charles Leclerc po penalizacích ustoupí na startovním roštu. Vedle Norrise tak odstartuje nový mistr světa Kimi Antonelli. Verstappen se bude prodírat z úplného závěru. Interlagos nabízí šanci k předjíždění, jenže v proměnlivém počasí může být rozhodující i jediná správně načasovaná zastávka.
Norris má pole position, ale Brazílie nachystala úplně jiný závod. Favorité vyrážejí z hloubi pole

Norris má pole position, ale Brazílie nachystala úplně jiný závod. Favorité vyrážejí z hloubi pole

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:04

Reklama
Další články z Vše o sportu
Sedm výher a potom tři porážky. Manchester City ztrácí titulový rytmus, Maresca hledá odpověď
Sedm výher a potom tři porážky. Manchester City ztrácí titulový rytmus, Maresca hledá odpověď
Alcaraz poprvé ve finále Paříže, Shelton má vlastní plán. Kdo prosadí svou hru na Masters?
Alcaraz poprvé ve finále Paříže, Shelton má vlastní plán. Kdo prosadí svou hru na Masters?

Carlos Alcaraz a Ben Shelton se dnes utkají o titul na pařížském Masters. Španěl porazil v semifinále...

NHL po noci: Nečas čtyřmi body sestřelil Detroit, Carolina dala devět gólů a McDavid dál útočí na rekord
NHL po noci: Nečas čtyřmi body sestřelil Detroit, Carolina dala devět gólů a McDavid dál útočí na rekord

Martin Nečas nastřílel dva góly a přidal dvě asistence při výhře Colorada 4:0 nad Detroitem. Carolina...

Gauthier přidal devátý gól za čtyři zápasy. Anaheim vyhrál v Edmontonu a McDavidovy čtyři body nestačily
Gauthier přidal devátý gól za čtyři zápasy. Anaheim vyhrál v Edmontonu a McDavidovy čtyři body nestačily

Cutter Gauthier se po dvou hattricích za sebou nezastavil. V Edmontonu skóroval znovu a přidal asistenci,...

Plzeň konečně zabrala v Evropě. Prince Adu rozhodl v Norsku už v desáté minutě
Plzeň konečně zabrala v Evropě. Prince Adu rozhodl v Norsku už v desáté minutě

Viktoria Plzeň po třech porážkách v ligové fázi Evropské ligy konečně získala první body. Na hřišti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.