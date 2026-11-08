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Ivan Vyskočil pracuje i po osmdesátce. Samotný důchod mu podle jeho slov na život nestačí

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Ivan Vyskočil se ani po osmdesátých narozeninách nestáhl z pracovního života. Herec opakovaně vysvětloval, že by ze samotné penze své běžné výdaje nepokryl, a proto dál přijímá herecké nabídky. V jeho vyprávění se přitom spojují dvě různé věci: nízký důchod a úspory, které během života nevydržely. Známá tvář z filmů a divadelních jevišť tak připomíná, že dlouhá kariéra automaticky neznamená vysokou státní penzi ani finančně bezstarostné stáří.
Ivan Vyskočil pracuje i po osmdesátce.

Ivan Vyskočil pracuje i po osmdesátce.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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