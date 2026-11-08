Ivan Vyskočil pracuje i po osmdesátce. Samotný důchod mu podle jeho slov na život nestačí

Osmdesát let oslavil 21. května 2026. Když dříve popisoval začátek důchodu, uváděl částku kolem 6 012 korun měsíčně. Jde však o jeho vzpomínku na původně přiznanou penzi, nikoli o ověřenou výši důchodu vypláceného na podzim 2026. Sám zmiňoval, že se částka postupně zvyšovala. Starší výrok proto nelze bez dalšího přenášet do současnosti a tvrdit, že právě tolik nyní každý měsíc dostává.
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Divadlo mu zůstalo i po životním jubileu
V červnovém rozhovoru Vyskočil mluvil o roli sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda. Připustil, že původně už další hraní neplánoval, nová práce ho však znovu zaujala. Pokračování na scéně tak nelze popsat pouze jako bezvýchodnou povinnost. Herec současně nachází projekty, ke kterým má vztah a které mu dávají důvod vracet se mezi kolegy a publikum. Finanční motivace a zájem o profesi se u něj navzájem nevylučují.
Jeho jméno zůstává také v obsazení muzikálu Mýdlový princ, kde se v roli Jaroslava Kintzla střídá s Pavlem Kikinčukem. Alternace ovšem neznamená, že osobně vystupuje při každém uvedení nebo že lze z divadelního programu vyčíst jeho skutečné příjmy. Zveřejněné obsazení dokládá pokračující pracovní zapojení, nikoli výši honorářů. Tu herec v souvislosti s těmito představeními veřejně nerozepisuje, stejně jako neuvádí úplný soupis měsíčních nákladů.
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Vlastní bydlení snižuje jednu velkou položku
Z Prahy se přestěhoval do domu za městem. V rozhovoru popisoval, že je mu bližší klidnější prostředí, louka za dveřmi, pes a sousedské vztahy než hektický provoz velkoměsta. Přesto se dál považuje za člověka spojeného se Žižkovem, kde prožil dětství. Vyprávěl o tehdejších dětských partách a ulicích, které podle jeho vzpomínek vypadaly jinak než dnes. Změna bydlení pro něj tedy není pouze účetní položkou, ale i způsobem, jak chce trávit čas mimo práci.
Vlastní nemovitost znamená, že nemusí platit nájem cizímu majiteli. Neodstraňuje však výdaje za energie, údržbu nebo opravy. Právě rozdíl mezi nájmem a ostatními náklady bývá při debatách o důchodech podstatný. Dvěma lidem se stejně vysokou penzí může po zaplacení bydlení zůstat velmi odlišná částka. Z informace, že senior vlastní dům, proto nelze automaticky odvozovat, že má dostatek hotovosti na všechny pravidelné výdaje.
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Úspory spojoval i se svými vztahy
Při vysvětlování vlastní finanční situace herec zmiňoval také čtyři manželství a výdaje spojené s osobním životem. K bývalým partnerkám se přitom nevyjadřoval tak, že by jim přisuzoval trestnou činnost. Jeho nadsazené ohlédnutí za tím, kam se poděly úspory, není dokladem, že mu někdo peníze ukradl. Důležité je nepřekročit rozdíl mezi tím, jak člověk sám hodnotí své životní hospodaření, a konkrétním obviněním druhé osoby.
Vyskočilova zkušenost také neznamená, že by stát stanovoval penze podle popularity nebo počtu odehraných rolí. U starobního důchodu rozhoduje zejména doba pojištění a výdělky, z nichž bylo odváděno důchodové pojistné. Umělec může dlouho pracovat, jeho příjmy však nemusely po celou dobu zakládat stejné odvody jako stálé zaměstnání. Zaplacená daň z příjmů a důchodové pojištění jsou odlišné věci. Vyšší daňový odvod sám o sobě nezaručuje odpovídající zvýšení budoucí penze.
U samostatné výdělečné činnosti je podstatný vyměřovací základ, nikoli jen celková hodnota vystavených faktur nebo dojem, že měl člověk hodně zakázek. Konkrétní výpočet Vyskočilova důchodu ale z rozhovorů rekonstruovat nelze, protože jeho úplná pojistná historie veřejná není. Jeho vyprávění tak může upozornit na riziko nedostatečné přípravy, nemůže však sloužit jako přesný návod, kolik dostane jiný člověk se stejně dlouhou kariérou.
Mezi jeho divadelní práce patří také Mýdlový princ, v němž účinkuje v roli Kintzla v alternaci s Pavlem Kikinčukem. Muzikálová komedie využívá písně Václava Neckáře a představuje další podobu práce, která není závislá pouze na nové nabídce z televize.
Práce při pobírání řádného starobního důchodu přitom není obecně omezena výší výdělku. Jiná pravidla se uplatňují u předčasného důchodu před dosažením řádného věku, což je odlišná situace. U osmdesátiletého herce zůstává podstatné, že pracovní příjmy doplňují penzi a současně mu umožňují pokračovat v profesi. O jeho skutečném dnešním rozpočtu však vypovídají jen veřejně sdělené údaje, nikoli stará částka původního důchodu vytržená z doby, kdy mu byl přiznán.
zpracováno dle podkladu