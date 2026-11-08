Místo s příběhem: Kostel Nejsvětější srdce Páně

Říkaly jsme si čtyřlístek Jana, Káťa, Míša a já. Couraly jsme se po škole ulicemi, odnikud nikam, bezcílně a snažily se najít zábavu. Tak jsme jednou stanuly na náměstí Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětější srdce Páně.
„Holky, pojďte dovnitř,“ prohlásila Jana. Když jedna něco pronesla, tak se hned její přání uskutečnilo. Sedly jsme si do studených lavic, byla zima a Míša prohlásila: „Jedna z nás půjde ke zpovědi.“ Po chvíli dodala: „A bude to Ingrid.“
Holky souhlasily a než jsem se nadála, slyším sebe, jak říkám: „Dobrý den, já bych se chtěla vyzpovídat.“ Jana s Káťou čekaly, jaká to bude legrace, až jim budu vyprávět, co jsem všechno knězi napovídala. Mně jako kdyby něco zastavilo a začala jsem zpovědníku vyprávět, jak my dvě s Míšou žijeme s babičkou a mamkou. Svěřila jsem se mu s trápením a svízelemi čtrnáctiletého děvčete a kněz navrhl, ať okamžitě od mamky odejdu. Začala jsem vyprávět o tátovi. Kněz obrátil, ať zůstanu u mámy. Kam bychom měly jít, neporadil. Chtěl, ať přijdu za nějaký čas, už si nepamatuji, kolik měsíců udal, myslím, že řekl za půl roku, ale nejsem si tím už dnes jista.
Uplynulo 6 let, byl poslední den roku 31. prosinec 1977. Seděla jsem večer doma, čekala na sestru, mamka s babičkou seděly ve vedlejším pokoji a sledovaly silvestrovský pořad. Mamka věděla, že se za pár měsíců stane babičkou, ta představa ji přiváděla k zoufalství. Nepromluvila se mnou celé měsíce vlídné slovo. Večer před příchodem Michalky jsem odešla se z dusného prostředí projít. Mamka ani nepostřehla, že jsem odešla a já jsem podruhé stanula v kostele Nejsvětější srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Sedla jsem si do zadní lavice, zoufalá a zlomená. Cítila jsem, že uplyne mnoho vody, než se můj život změní k lepšímu, že jsem zkazila, co jsem mohla a že nikde není dáno, že se to vůbec někdy podaří napravit. Zvedla jsem se z lavice, už jsem ani neměla chuť se vyzpovídat, ve dveřích se pokřižovala. Tenkrát mi připadalo, že jsem nad sebou sama udělala kříž. Vrátila jsem se domů, sestra už byla doma. Všude byl slyšet halasný smích. Byl přece Silvestr.