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Místo s příběhem: Kostel Nejsvětější srdce Páně

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Říkaly jsme si čtyřlístek Jana, Káťa, Míša a já. Couraly jsme se po škole ulicemi, odnikud nikam, bezcílně a snažily se najít zábavu. Tak jsme jednou stanuly na náměstí Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětější srdce Páně.
Místo s příběhem: Kostel Nejsvětější srdce Páně

Místo s příběhem: Kostel Nejsvětější srdce Páně

Zdroj: kostel Nejsvětější srdce Páně Vinohrady
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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