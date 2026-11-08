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Nedoceněná komedie, která dokáže překvapit. Dovolená v Českém ráji dorazila na Oneplay

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Od soboty si můžete na největší české streamovací službě Oneplay pustit novou tuzemskou komedii, která bohužel v kině nepřitáhla tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. Dovolená v Českém ráji od talentovaného režiséra Adama Kolomana Rybanského (Kdyby radši hořelo) totiž nepřinesla do kin tradiční přímočarou taškařici, ale do prostředí českých lesů a kempů se podívala trochu jinak, než se čekalo.
Nedoceněná komedie, která dokáže překvapit. Dovolená v Českém ráji dorazila na Oneplay

Nedoceněná komedie, která dokáže překvapit. Dovolená v Českém ráji dorazila na Oneplay

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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