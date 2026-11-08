Nedoceněná komedie, která dokáže překvapit. Dovolená v Českém ráji dorazila na Oneplay

Od soboty si můžete na největší české streamovací službě Oneplay pustit novou tuzemskou komedii, která bohužel v kině nepřitáhla tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. Dovolená v Českém ráji od talentovaného režiséra Adama Kolomana Rybanského (Kdyby radši hořelo) totiž nepřinesla do kin tradiční přímočarou taškařici, ale do prostředí českých lesů a kempů se podívala trochu jinak, než se čekalo.
Ve středu dění se zde ocitá rodina Svobodových, která se vydává na zcela jinou dovolenou, než původně chtěla. Zatímco manželka Týna (Magdaléna Borová) by se ráda opalovala u moře, hlava rodiny Milan (Tomáš Jeřábek) vezme rodinku pod stan do prostředí titulní malebné lokality. Jejich už tak napjatý vztah se tím ještě více vyostří a manželská idylka se pod nánosem následujících situací rozhodně nekoná. Dovolená se ještě více zkomplikuje poté, co se Milan jednoho večera opije a následně se ztratí v lese.
I přes tuto synopsi ale není Dovolená tradiční tuzemskou řachandou, Rybanský totiž stejně jako v případě svého debutu Kdyby radši hořelo přináší do příběhu nečekaná témata i vážnější situace, díky nimž se dostává ústředním postavám mnohem více do hloubky. Snímek si umí dělat hezky srandu z táborových klišé, tradičních dovolenkových prvků i typického čecháčkovství, zároveň ale za vděčnými a přesně načasovanými hláškami skrývá řadu neočekávaných dramatických momentů, které dávají manželské krizi vydatný psychologický nádech.
Rybanského režie není tradičně divácky líbivá, ale často dosti pomalá a sázející na melancholickou atmosféru. Snímek ale dokáže uhranout lokalitami i záběry z Českého ráje a i ve slabších pasážích, v nichž snímek zejména z dramaturgického hlediska malinko vázne, ho dokáže udržet nad vodou skvělá dvojice Tomáš Jeřábek a Magdaléna Borová. Mix černohumorné komedie a vážnějších momentů sice někdy nefunguje na sto procent, Rybanského snaha jít proti diváckým očekáváním však působí osvěžujícím dojmem.
I kvůli odvážnému přístupu z toho ale v kinech kdovíjaký hit nebyl. Na komedii zašlo i přes letní atmosféru 40 tisíc diváků a rozhodně by si zasloužila více pozornosti. Tuzemskou novinku tak zatím více oceňovali spíše kritici než diváci. Na Oneplay se to ovšem může velmi snadno zlomit a Dovolená v Českém ráji má nyní druhou šanci stát se diváckým hitem.
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Zdroj: Oneplay, Kinobox Data