Test znalostí staročeské kuchyně: 10 otázek odhalí, kdo by i dnes uvařil jako prababička

Staročeská jídla jako kuba, škubánky nebo kulajda zní povědomě. Ale víte, co se do nich skutečně dává? Tento kvíz prověří, jestli znáte nejen názvy, ale i suroviny, na kterých stojí kuchyně našich předků.
Škubánky, cmunda, kuba. Pro starší generaci docela obyčejná slova, často spojená s večeří po práci nebo s pátkem bez masa. Mladší je spíš znají od babiček, případně ze starých kuchařek. Přitom nejde o žádné zaprášené zvláštnosti z muzea. Ještě před pár desítkami let se tato jídla vařila úplně běžně. Bez velkých nákupů, bez exotiky a velmi úsporně. Prostě se vzalo to, co doma zrovna bylo, a něco se z toho udělalo.
Suroviny, bez kterých by staročeská kuchyně nebyla
Brambory, cibule, mouka. Trojice, která vypadá obyčejně, ale bez ní by se rozpadla velká část starých receptů. Z brambor vznikalo těsto na škubánky, jindy pomohly zahustit polévku a někdy samy utáhly celou večeři. Tvrdší chleba se nebral jako odpad jen proto, že už nebyl křupavý. Pořád se hodil. Zbytky od oběda se další den objevily v jiné podobě. Dnes se tomu říká vaření beze zbytků. Dřív to bylo prostě hospodaření.
Důležité byly i kroupy, luštěniny a houby. Kuba, známé štědrovečerní jídlo v Čechách i na Moravě, stojí hlavně na kroupách, česneku a houbách, nejčastěji na hříbcích. Někde do něj patřil kmín, jinde majoránka. A kdo někdy seděl u stolu, kde se řešilo, jestli se má kuba dělat víc suchý, nebo vláčný, ten ví, že rodinná verze bývá skoro vždycky ta jediná správná.
Kulajda spojuje brambory, houby, kopr a zakysanou smetanu. Kdo ji ochutná poprvé, může se nad koprem a kyselou smetanou na chvilku zarazit, protože tato kombinace není úplně nenápadná. Škubánky jsou zase bramborové těsto, podávané s mákem nebo tvarohem. Na první pohled jednoduché jídlo. Jenže právě u takových samozřejmostí člověk v kvízu často zjistí, že si najednou není jistý vůbec ničím.
Jeden název, různé recepty, a to je ten háček
Staročeská kuchyně nikdy nefungovala podle jedné přesné příručky. Jinak se vařilo v městské domácnosti, kde bylo víc peněz a dostupnější suroviny, jinak na venkově. Jiný zvyk drželo Chodsko, jiný Podkrkonoší. Kosmatice nebo rozhuda z Plzeňska by dnes mnoha lidem nic moc neřekly už podle názvu, natož podle složení.
Jedna surovina mohla skončit v polévce, jindy v kaši a potřetí v pekáči. Rozhodovalo roční období, zásoby ve spíži i obyčejný čas. Pučálka, kyselo nebo cmunda z běžných jídelníčků z velké části zmizely, ale v rodinných sešitech a starých kuchařkách se drží dál. Teď je prostor vyzkoušet, kolik si toho člověk ještě vybaví z postních i masitých jídel a z jejich surovin.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Apetit Online, Pro ženy, Top recepty
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