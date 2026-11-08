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Test znalostí staročeské kuchyně: 10 otázek odhalí, kdo by i dnes uvařil jako prababička

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Staročeská jídla jako kuba, škubánky nebo kulajda zní povědomě. Ale víte, co se do nich skutečně dává? Tento kvíz prověří, jestli znáte nejen názvy, ale i suroviny, na kterých stojí kuchyně našich předků.
Fotografie tvarohové rozhudy

Fotografie tvarohové rozhudy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, tvarohová rozhuda
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 09:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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