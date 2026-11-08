Hortenzie teď nevypadají úhledně, nůžky ale počkají. Podzimním řezem můžete vzít i příští květy

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Hortenzie teď nevypadají úhledně, nůžky ale počkají. Podzimním řezem můžete vzít i příští květyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Suchá květenství hortenzií lákají při podzimním úklidu k rychlému odstřižení. U části keřů se však na starších výhonech už připravují květy pro další sezonu a hluboký řez by je odstranil. Rozhoduje druh hortenzie i způsob jejího kvetení. Než se celý keř srovná do jedné výšky, vyplatí se zjistit, co na zahradě skutečně roste.
Hortenzie teď nevypadají úhledně, nůžky ale počkají. Podzimním řezem můžete vzít i příští květyZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 08.11.2026 09:46
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