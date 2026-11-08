Čtyřmetrový robot z Číny uzvedne půl tuny a má pracovat i pod vodou. Na videu vypadá jako ze sci-fi

Když se na záběrech z letošní World Robot Conference v Pekingu objevil stříbrno-černý kolos s hlavou připomínající přilbu a pancéřovanými rameny, návštěvníci mu sahali sotva k pasu. Krátký klip z předpremiérové prohlídky, který se šíří na čínské sociální síti Weibo, zachycuje dva obří humanoidní roboty na výstavním stánku. Jedním z nich je právě Neo1. Vzhledem připomíná mecha roboty ze sci-fi filmů: má ostře řezané panely, mohutná ramena a ruce zakončené průmyslovými úchopovými mechanismy. Sama společnost tento dojem podporuje, když svůj stroj označuje za „sci-fi mecha“ a „superhumanoida“. Důležité je ale rozlišovat mezi tím, co je doložené, a tím, co zatím zůstává pouze firemním tvrzením. Fyzický exponát vysoký čtyři metry byl veřejně vystaven na dvou velkých veletrzích. Údajná nosnost půl tuny, schopnost pracovat pod vodou nebo odolnost vůči radiaci však dosud nebyly veřejně potvrzeny nezávislými testy.
Hybridní pohon a půl tuny ve dvou pažích
Základem Neo1 je kombinace technologií, kterou firma prezentuje jako svou hlavní konkurenční výhodu: 39 miniaturních digitálních hydraulických lineárních aktuátorů doplněných dvěma elektrickými rotačními klouby v předloktích. Celkem má robot 41 aktivních stupňů volnosti. Hydraulika má zajistit vysoký výkon vzhledem k rozměrům zařízení a odolnost vůči rázům, zatímco elektromotory mají umožnit přesnější řízení pohybu.
Klíčový údaj o nosnosti půl tuny si zaslouží upřesnění. Firma ho vztahuje k současnému zapojení obou paží. Vedle toho uvádí také nosnost 300 kg pro jednu paži a sílu úchopu 500 kgf. Jde o tři různé parametry, které nelze zaměňovat. Jak upozorňuje analýza serveru
Behind Robotics, žádný z těchto údajů zatím nebyl veřejně potvrzen nezávislým testováním.
Parametr Firemní údaj Stav ověření Výška 4 m Doloženo veletržním exponátem Hmotnost 1 200 kg Firemní tvrzení Nosnost (obě paže) 500 kg Firemní tvrzení, bez nezávislého testu Nosnost (jedna paže) 300 kg Firemní tvrzení Síla úchopu 500 kgf Firemní tvrzení Stupně volnosti 41 Firemní tvrzení Pod vodu, do radiace i do prachu. Zatím ale jen na papíře
Zakladatel společnosti NeodraDynamics Jang Tchao opakovaně zdůrazňuje, že humanoidní roboti nemají pouze napodobovat člověka, ale měli by dokázat překonat jeho fyzické limity. Podle firemních materiálů má Neo1 zvládat takzvané úkoly 4D – tedy nebezpečné, špinavé, těžké a monotónní práce. Firma zmiňuje například hlubokomořské inženýrské práce, údržbu podmořských zařízení, manipulaci s jaderným palivem nebo činnosti v prostředí s vysokou úrovní radiace.
Právě zde však narážíme na zásadní nedostatek důkazů. Veřejně dostupné záběry zachycují Neo1 na výstavních stáncích během World Robot Conference v srpnu a na průmyslovém veletrhu CIIF v říjnu, kde ho firma představila společně s logistickým gigantem JD Industrial. Z otevřených zdrojů se ale nepodařilo dohledat delší video, na němž by robot prokazatelně zvedal těžký náklad, pracoval pod vodou nebo operoval v prostředí se zvýšenou radiací. Společnost dosud nezveřejnila ani konkrétní termín, místo či harmonogram plánovaného pilotního nasazení.
Neo1 není další Optimus. Patří do jiné kategorie
Srovnávat Neo1 s robotem Optimus od Tesly nebo novým Atlasem od Boston Dynamics je lákavé, ale zavádějící. Tyto stroje totiž představují zásadně odlišné koncepce.
Atlas od Boston Dynamics měří 1,9 m, váží 90 kg a podle uváděných parametrů unese 50 kg. Prochází provozními testy ve spolupráci s automobilkou Hyundai. Optimus od Tesly je univerzální humanoidní robot určený mimo jiné k nebezpečným a opakujícím se úkolům. Tesla potvrdila zahájení jeho výroby v závodě ve Fremontu. Neo1 je čtyřmetrový kolos zaměřený na extrémní průmyslové prostředí. Zatím však nemá veřejně oznámeného zákazníka ani doložené nasazení v ostrém provozu.
Atlas a Optimus míří především do průmyslových provozů, které jsou přizpůsobené lidským rozměrům a pohybovým možnostem. Neo1 má naopak podle představ výrobce pracovat tam, kde by pobyt člověka byl příliš nebezpečný – například v hlubokém oceánu, v blízkosti jaderných zařízení nebo v demoličních zónách.
Právě v tom spočívá jeho potenciál, ale také největší otazník: dokáže společnost proměnit působivý veletržní exponát ve skutečně funkční stroj, který obstojí v náročném provozu?
Čína jako robotická velmoc. A co Česko?
Neo1 nevzniká ve vzduchoprázdnu. Podle
Mezinárodní federace robotiky bylo v Číně v roce 2025 instalováno 354 tisíc průmyslových robotů, což představovalo 59 % celosvětového objemu. Organizátoři World Robot Conference se odvolávají také na oborovou zprávu, podle níž Čína v první polovině roku 2026 dodala více než 40 tisíc humanoidních robotů a dosáhla 97% podílu na globálním trhu.
A true super-humanoid hero I first saw Neo1 at WRC 2026 and was genuinely impressed. The 4-meter, 1.2-ton humanoid from Beijing-based NeodraDynamics has returned at CIIF 2026. Neo1 is built for 4D work– heavy assembly, deep-sea operations, port and mine material handling, nuclear facility maintenance and fuel transfer, emergency rescue, and high-altitude construction…These are dangerous, dirty, high-intensity jobs it is designed to take on in place of people. It uses a hydraulic-electric hybrid drive with 41 active DoF– 39 hydraulically actuated joints and two electrically driven forearm rotations. Each arm is rated for a 300 kg payload, with a combined two-arm payload of 500 kg. Its dexterous hands claim 500 kgf of grip force and 0.01 mm fingertip precision, while the arms have a 1.7-meter working radius. Neo1 is also designed for extreme environments, with claimed operating temperatures from −50°C to 250°C and depths of up to 10,000 meters, alongside tolerance to radiation, dust and vibration. NeodraDynamics is bringing Neo1 into JD Industrial’s supply chain and industrial sites to test how it performs in real-world applications.— CyberRobo (@CyberRobooo)
October 17, 2026
Pro český průmysl, který vytváří 25,7 % hrubé přidané hodnoty a dlouhodobě se potýká s nedostatkem pracovníků, je automatizace stále naléhavějším tématem. V Česku připadá na 10 tisíc zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu 207 průmyslových robotů, což je mírně pod průměrem Evropské unie. Podle OECD je přibližně 35 % pracovních míst v Česku vystaveno vysokému riziku automatizace.
Neo1 sám o sobě české zaměstnance v nejbližší době neohrozí. Jeho výrobce zatím nepředstavil plány na vstup na evropský trh, potřebné certifikace ani servisní síť. Robot však zapadá do širšího trendu, který postupně mění podobu průmyslové práce: místo manuální činnosti přímo u výrobních linek bude přibývat úkolů spojených s dohledem, řízením a údržbou automatizovaných systémů.
Průlom, nebo veletržní atrapa?
Na tuto otázku dnes nikdo nedokáže s jistotou odpovědět. A právě proto je Neo1 zároveň fascinující i poněkud frustrující. Společnost NeodraDynamics, založená teprve v roce 2024, zatím představila působivý fyzický stroj a mimořádně ambiciózní vizi. Nepředvedla však ani jeden veřejně doložený pracovní cyklus, při němž by robot manipuloval s těžkým nákladem v reálných podmínkách.
Jang Tchao mluví o robotech, kteří mají překonávat lidské limity a pracovat „ve vzduchu, pod zemí i v hlubinách“. Aby se z této vize stalo něco víc než marketingový slogan, musí Neo1 udělat jedinou věc: opustit veletržní stánek a předvést, co skutečně dokáže v praxi.
Čtyřmetrový humanoid stojící mezi návštěvníky veletrhu působí, jako by právě vystoupil ze sci-fi filmu. Zda představuje budoucnost těžkého průmyslu, nebo jen působivou a nákladnou výstavní kulisu, ukáže až jeho první skutečné nasazení.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík