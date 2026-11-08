Od velkého očekávání k ostrému útoku. Stejk se na Marka Vašuta těšil, pak ho označil za dezoláta

Youtuber Stejk zavzpomínal na natáčení podcastu s hercem Markem Vašutem, ze kterého si před třemi lety odnesl velmi nepříjemný zážitek. Herec ho měl zklamat svým přístupem, vytáhnout stopky a řeč přišla také na jaderné bomby.
Herec Marek Vašut patří k výrazným osobnostem českého filmu a jeho jméno vzbuzuje respekt i mezi mladší generací. Ne každý, kdo se s ním ale setkal osobně, odcházel s příjemnými vzpomínkami. Youtuber Jakub Steklý alias Stejk nyní zavzpomínal na společné natáčení, které pro něj patřilo k nejméně příjemným pracovním zkušenostem. Z jeho slov je patrné, že očekávání od setkání s hereckou legendou se tehdy rozhodně nenaplnila. V redakci In-Lifestyle jsme se podívali také na to, jak samotný rozhovor před třemi lety hodnotili diváci.
Vašut vytáhl stopky a začal odpočítávat čas
Stejk na nepříjemné setkání zavzpomínal ve chvíli, kdy se v podcastu Poggers probíralo, s jakými nejhoršími nebo nejméně příjemnými lidmi během své práce dělali rozhovory. Mezi hosty, na které nemá zrovna nejlepší vzpomínky, zařadil právě Marka Vašuta. Vadil mu především způsob, jakým se herec k natáčení postavil hned od začátku. „Arogantní host do vesmíru byl Marek Vašut,“ uvedl Stejk a následně popsal, jak natáčení probíhalo. Herec podle něj dorazil předem připravený, vytáhl mobilní telefon, nastavil na něm stopky na jednu hodinu a oznámil, že přesně tolik času mají k dispozici. Tvůrci přitom byli zvyklí, že si s hostem před natáčením ještě chvíli povídají, aby se všichni uvolnili. Tentokrát ale podle Stejka čas běžel už od okamžiku, kdy se Vašut objevil.
Ještě větší rozčarování mělo přijít během samotného rozhovoru. Youtuber vzpomínal, že se herce chtěli ptát například na natáčení prvního dílu Mission: Impossible v Česku, ve kterém si zahrál po boku Toma Cruise. Zajímalo je, jak tehdy fungovala americká filmová produkce u nás a jaké bylo setkání s hollywoodskou hvězdou. Vašut se ale podle Stejkových slov vydal úplně jiným směrem. Začal vyprávět o vojně za komunismu, tehdejších plánech na případný konflikt s NATO a také o představách, že na Evropu budou padat atomové bomby. Stejkovi vadilo, že herec neodpovídal na otázky, které mu kladli, a rozhovor se tak ubíral jiným směrem, než si představovali.
Velká ostuda Josefa Trojana: V AZ-kvízu pohořel u otázek z vlastního oboru, přesto se dostal do finále
Zvláštní vzpomínku měl Stejk také na závěr setkání. Vašut měl jako jediný z hostů odmítnout natočit novoroční zdravici. Podle youtubera to zdůvodnil tím, že kvůli válce budou na konci roku stejně všude padat atomovky, a proto nic natáčet nebude. Stejk následně přidal i velmi ostrý komentář, kterým dal najevo, jak moc ho celé setkání zklamalo. „On trošku zdezolátněl,“ poznamenal na adresu herce. A pak už nešetřil ani vulgarismy.
Diváci měli na Marka Vašuta i jiný názor
Jenže zatímco Stejk si z rozhovoru odnesl velmi nepříjemný zážitek, názory diváků pod původním podcastem se značně lišily. Někteří sice jeho rozpaky sdíleli a měli pocit, že herec působil odměřeně nebo povýšeně. Jeden z komentujících například napsal, že měl dojem, jako by si Vašut před mladými moderátory postavil zeď a celou návštěvu pojal pouze jako pracovní povinnost. Jinému zase vadilo, že se rozhovor příliš často odchyloval od původních otázek a moderátoři nedokázali jeho průběh lépe usměrnit. „Nepřijde mi, že Marek přišel s dobrou náladou. Ještě ty stopky jak si zapl… Čekal bych od něj mnohem lidštější přístup,“ potvrzoval Stejkův pocit jeden z komentujících.
Našli se ale i diváci, kteří se herce zastali. „Za mě super podcast a skvělý výběr hosta! pan Vašut nebyl smutný ani nijak nepříjemný, ale ten člověk má takový smysl humoru a hlavně jeho vyjadřování je velice slušný a je to velikán. Buď to přijmete nebo ne,“ napsal sledující, kterému se rozhovor líbil. Další komentující ocenil, že herec dostal dostatek prostoru a mohl vyprávět vlastní příběhy. „Ten člověk má tolik zažito…. líbilo se mi, že měl svůj prostor pro sebe a žádný skákání do řeči. Moc hezký podcast,“ napsala jiná sledující. Někteří dokonce tvrdili, že jim Vašut připadal uvolněný a jeho osobitý humor jim vyhovoval.
Celá situace tak ukazuje, jak rozdílně může jedno setkání působit na jeho přímé účastníky a na lidi, kteří ho sledují pouze z obrazovky. To, že si moderátor s hostem lidsky nesedne nebo má z natáčení nepříjemný pocit, ještě automaticky neznamená, že výsledný rozhovor musí být pro diváky špatný. Zatímco Stejkovi setkání s hereckou legendou zůstalo v paměti jako velké zklamání, část publika si z něj odnesla příjemný zážitek a Vašutovy vzpomínky ocenila. V tom se názory na podobná setkání mohou výrazně rozcházet.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Na Marka Vašuta se moc těšil, realita ho však rychle zklamala: Stejk odhalil, co se dělo mimo kamery byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.