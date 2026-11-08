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Od velkého očekávání k ostrému útoku. Stejk se na Marka Vašuta těšil, pak ho označil za dezoláta

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Youtuber Stejk zavzpomínal na natáčení podcastu s hercem Markem Vašutem, ze kterého si před třemi lety odnesl velmi nepříjemný zážitek. Herec ho měl zklamat svým přístupem, vytáhnout stopky a řeč přišla také na jaderné bomby.
Fotografie Jakuba Steklého a Marka Vašuta

Fotografie Jakuba Steklého a Marka Vašuta

Zdroj: Foto: Nextfoto, Jakub Steklý a Marek Vašut
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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