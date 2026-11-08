Český hokejový hrdina se ve 46 letech vrací na led. Mistr světa Rolinek však míří do branky

Dnes v 17 hodin se ve Sportovním centru Pěšinky ve Světlé nad Sázavou postaví do brány muž, který před šestnácti lety vedl Česko k titulu mistrů světa. Tomáš Rolinek bude chytat za domácí Skláře v Krajské lize mužů Vysočina proti Náměšti nad Oslavou. Kvůli operaci kolena vynechal celou minulou sezonu, teď ale podle svých slov cítí, že je připravený. Jednu věc zdůrazňuje hned: na led si nejde jen zahrát. Přichází vyhrávat.
Z hrdiny finále do brankoviště
Kontrast je obrovský. Rolinek nikdy nebyl brankář, byl to typický útočník do těžkých chvil. Na mistrovství světa 2010 v Německu nosil kapitánské céčko a ve finále proti Rusku vstřelil vítězný gól. Česko vyhrálo 2:1 a Mezinárodní hokejová federace tuto chvíli později zařadila mezi největší momenty celé dekády. Ve stejném roce si zahrál i na olympiádě ve Vancouveru.
Doma byl symbolem Pardubic. V extralize odehrál 744 zápasů, nastřílel 185 gólů a přidal 205 asistencí. Profesionální kariéru ukončil 4. listopadu 2020 ve čtyřiceti letech, mimo jiné ze zdravotních důvodů. Jak tehdy připomněla IIHF, odcházel jako kapitán tehdy posledního českého zlatého týmu.
Jeho styl hry přitom k brance odjakživa vedl. Rolinek patřil k útočníkům, kteří se bez váhání vrhali do střel. Kdo celou kariéru blokoval puky vlastním tělem, ví o nich víc, než si většina diváků myslí.
Sen, který začal v Třebechovicích
Branka pro něj není rozmar posledních týdnů. V rozhovoru pro Sport.cz v roce 2022 přiznal, že ho brankářská role lákala už v době, kdy hrál aktivně. Po konci kariéry se do ní podle svých slov přesunul „přirozeně“. Jako útočník už se neměl kam posouvat, v brance cítil prostor zlepšovat se.
První zkouška přišla ještě v roce 2022. Rolinek chytal v charitativním utkání ve Žďáru a v Třebechovicích pod Orebem si odbyl soutěžní premiéru v brance. Zápas skončil výhrou 6:2, on zlikvidoval 26 střel a podle Hokej.cz odcházel „zavařený, ale šťastný“. Ani v dalších letech brankářskou výstroj neodložil.
Mezitím pracoval v Dynamu Pardubice, nejdřív ve sportovním vedení A-týmu, později jako sportovní manažer béčka. Organizaci opustil na vlastní žádost 30. dubna 2024. Chtěl si odpočinout, věnovat se rodině a plnit si mimohokejové sny. Odpočinek si ovšem představoval po svém: za fotbalový Titanic Srch dal v sezoně 2024/25 šestatřicet gólů a stal se nejlepším střelcem soutěže. Ve fotbale tedy střílí góly, v hokeji je chytá.
Vykání, výstroj a nedostatek centrů
Podle Hokej.cz oznámila Světlá jeho příchod na svém Facebooku. Kabina byla zaskočená. Mladší spoluhráči mistrovi světa nejdřív vykali, to ale Rolinek hned utnul. Pak přišly narážky, že si asi spletl výstroj a že tým by spíš potřeboval centry než gólmana.
On sám to bere vážně. Prohrávat nesnáší a zápas si nejde „pouze užít“, chce týmu pomoct. Dohoda podle něj není „vyloženě na jeden zápas“. Pokud bude pro Světlou přínosem, rád zůstane déle. Hodně bude záležet na tom, jak šanci „chytí za pačesy“.
Podle nás je právě tohle na příběhu nejsilnější. Nejde o úroveň soutěže, jde o převrácenou roli. Hráč, který rozhodl finále mistrovství světa, si ve 46 letech vybral post, kde se chyby neschovají. Útočník může zahodit šanci a za chvíli ji napravit. Brankářova chyba okamžitě svítí na výsledkové tabuli.
Soupeř, který už jednou potrápil
Světlá do sezony vstoupila výborně. Po čtyřech zápasech vede tabulku s jedenácti body a skóre 30:12. Rolinek tedy nepřichází hasit krizi, ale do týmu, který má vysoké ambice. Pro brankáře to znamená spíš větší tlak než menší.
Náměšť nad Oslavou přitom není soupeř na snadné vítězství. Obě mužstva se potkala už 26. září v Náměšti a Světlá tehdy vyhrála až po prodloužení 4:3. Nedělní utkání s číslem J0062 povede hlavní rozhodčí Jan Doležal, na čarách budou Petr Křivohlavý a Vojtěch Kukeně. Sestavy zatím nejsou vyplněné. Po zápase se v oficiálním zápisu Českého hokeje objeví, kdo stál v brance, kolik střel zastavil a jak duel skončil.
Otazníky zůstávají. Rolinek nezveřejnil, jakou operaci kolena podstoupil ani jak dlouho trvala rehabilitace. Pravidelné starty mu zatím nikdo neslíbil. Brankářská práce je navíc kondičně i reakčně úplně jiná než práce útočníka. Skutečnou odpověď dá až ostrý zápas. Kdo ho chce vidět naživo, má další příležitost 20. prosince, kdy Náměšť přijede na Pěšinky znovu.
Ve finále mistrovství světa poslal puk do ruské sítě. V neděli bude stát na opačné straně a hlídat, aby žádný neskončil za jeho zády. Muž, který mohl už jen vzpomínat na zlato, si dobrovolně vybral místo, kde zase začíná skoro od nuly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek