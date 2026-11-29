Bazén i tělocvičny. Nemocnice v Šumperku staví novou budovu pro rehabilitace
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Bazén i tělocvičny. Nemocnice v Šumperku staví novou budovu pro rehabilitaceZdroj: Nemocnice Šumperk
Článek byl publikován 29.11.2026 13:06
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