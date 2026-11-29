Stavbaři v Libereckém kraji předali do konce září 974 bytů, nejvíc za 15 let
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Stavbaři v Libereckém kraji předali do konce září 974 bytů, nejvíc za 15 letZdroj: Stanislav Heloňa
Článek byl publikován 29.11.2026 13:40
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